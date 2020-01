The Weeknd nu se leapădă de pasiunea pentru dans şi maşini rapide, ambele piese de rezistenţă în clipul "Blinding Lights". Artistul are întreg oraşul doar pentru el, fără vreo muză sau vreun inamic. Este în egală măsură puştanul de bani gata care goneşte cu un bolid, dar şi bărbatul rafinat care le-a trăit şi văzut pe toate. Spre mijlocul videoclipului lucrurile devin psihedelice, se schimbă tempo-ul puţin şi protagonistul şi bolidul său par prinşi într-un purgatoriu al cluburilor de noapte şi luminilor roşii.

Amuzant e că The Weeknd nu e la prima dispută într-un club, el având parte de o altercaţie de gen şi în noul film al lui Adam Sandler, "Uncut Gems". Artistul apare în rol propriu acolo şi îi fură prietena lui Sandler. Până la finalul clipului nou regăsim un Abel Tesfaye schimbat, lingându-şi rănile şi îmbrăţişând dezamăgirea, eşecul şi trauma. Nimeni nu ştie cum a rămas cu bolidul său... Videoclipul este regizat de către Anton Tammi, iar The Weeknd evocă imaginea lui Herbie Hancock, o legendă jazz care avea acelaşi look prin anii '70.

Single-ul "Blinding Lights" a debutat în noiembrie 2019, la câteva zile după un alt track nou, "Heartless". Cele două sunt diametral opuse: prima melodie este despre despărţire şi e ceva mai melancolică, a doua este despre dans extatic plin de sintetizatoare de synth pop. Iniţial piesa de faţă a apărut parţial într-o reclamă la Mercedes-Benz şi a fost cântată apoi complet live la emisiunea "The Late Show With Stephen Colbert". The Weeknd a făcut şi o raritate: a apărut două nopţi la rând la emisiune.

Încă nu e clar dacă aceste track-uri anticipează un nou LP, dar fanii tânjesc după ceva nou la 4 ani de la lansarea lui "Starboy". E drept că în 2018 am primit EP-ul "My Dear Melancholy" şi am mai auzit şi colaborări cu Travis Scott şi Gesaffelstein. Pentru muzician urmează o apariţie la emisiunea lui Kimmel, unde am putea afla mai multe despre planurile sale de viitor.