Saturday Night Live este o adevărată instituţie de divertisment, dând şansa unor artişti la început de drum să se afirme, dar oferind şi reprezentaţii ale unor nume mari ca Lady Gaga sau Nirvana. The Weeknd a urcat pe scenă weekendul trecut în sezonul 45 al emisiunii şi cu această ocazie a interpretat o piesă nouă, "Scared to Live". Puteţi urmări momentul în clipul din articol.

The Weeknd cochetează tot mai mult cu actoria, având şi apariţii în sketchurile de la Saturday Night Live. Într-unul din ele a cântat alături de alţi 2 actori o piesă compusă pentru emisiune, care face aluzie la momentul în care bărbatul din cuplu e trimis să doarmă pe canapea. Invitatul special al emisiunii a fost Daniel Craig, care în mod evident a avut multiple aluzii şi glume legate de noul film James Bond, "No Time to Die".

The Weeknd nu a ieşit deloc din pielea personajului pe care l-a creat pentru viitorul său album. La SNL a purtat acelaşi sacou roşu, pantofi eleganţi şi machiaj care îi face faţa însângerată şi nasul bandajat. L-am văzut pe artist etalând această imagine deja în videoclipul piesei "Blinding Lights", dar şi în artwork-ul postat pe reţelele de socializare. Cu o voce angelică a interpretat la SNL noul single "Scared to Live", un track R&B melancolic şi visător. Am mai ascultat recent şi piesa "After Hours", de pe acelaşi viitor LP, care se numeşte de altfel "After Hours". Este o cronică a disperării, a vieţii de party boy şi sadboi într-o metropolă americană, piperată cu nopţi pierdute şi goluri de memorie.

Primul single pe care l-am ascultat de pe acel material discografic a fost "Heartless", o piesă de despărţire. Toate noile piese au puternice influenţe din anii '80, în special la nivel de sintetizator. "After Hours" va sosi pe 20 martie, la 4 ani după apreciatul "Starboy". Între timp The Weeknd a colaborat cu Kendrick Lamar pe o piesă pentru "Game of Thrones", dar a lansat şi EP-ul "My Dear Melancholy", o cronică a despărţirii sale de Selena Gomez în câteva piese pline de durere.

Muzicianul a apărut în rol propriu în filmul lui Adam Sandler "Uncut Gems", în care joacă rolul unui artist care îi fură iubita protagonistului, jucat de Sandler. Artistul canadian continuă să îşi diversifice paleta de personaje pe care le joacă şi transcende identitatea de muzician melancolic, care trăieşte viaţa cât mai hedonist posibil.