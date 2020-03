The Weeknd a lansat pe 20 martie albumul "After Hours", al patrulea material discografic din cariera sa. După un EP de despărţire în 2018 artistul a revenit la un sound înţesat de influenţe ale anilor '80, sintetizatoare şi ode aduse vieţii de noapte. Aflaţi detalii despre noul LP în articol şi ascultaţi câteva piese de pe disc.

"After Hours" a fost prefaţat de single-urile "Blinding Lights" şi "Heartless", care au cucerit rapid topurile. Am putut asculta recent şi track-ul "After Hours", care întregeşte un peisaj sonic al unui maniac al petrecerilor nocturne, care se refugiază în singurătate, vanitate şi îşi linge rănile sentimentale în mod exuberant. Abel Tesfaye a scos toate armele din arsenal: vocea de înger, auto tuning, sintetizatoare moştenite de la colaborarea cu Daft Punk pe "Starboy" şi sensibilităţi R&B.

Noul LP include 14 melodii şi este primul material al canadianului care nu include nici o colaborare. Iată tracklist-ul său oficial:

Alone Again Too Late Hardest To Love Scared To Live Snowchild Escape from LA Heartless Faith Blinding Lights In Your Eyes Save Your Tears Repeat After Me (Interlude) After Hours Until I Bleed Out

Materialul este produs de către The Weeknd, alături de nume precum Metro Boomin, Ricky Reed, Max Martin şi alţii. În spatele acestei colecţii de piese se află nu doar un artist, ci şi o "persona concept", un personaj adus de The Weeknd în toate reprezentaţiile live şi videoclipurile oficiale. El trăieşte doar noaptea, are faţa plină de sânge, plasture pe nas şi un costum roşu. Îi plac maşinile rapide, fotomodelele de pe Instagram şi narcoticele, dar nu se dă înapoi de la o luptă cu pumnii.

Abel a apărut cu câteva luni în urmă în filmul "Uncut Gems", în care îşi joacă propriul rol şi îi fură iubita lui Adam Sandler. Artistul a împlinit 30 de ani pe 16 februarie şi a intrat într-o nouă etapă a vieţii sale, dar asta nu înseamnă că lasă în urma viaţa de noapte. "After Hours" e poate cel mai animat album al său, cu negative eclectice, cu elemente de downtempo, ba chiar şi drum & bass pe "Hardest to Love". Oneohtrix Point Never este un nume din muzica electronică şi cel care a adus acea textură şi aromă electro-EDM unor track-uri de pe LP.

Creierul Tame Impala, Kevin Parker şi-a lăsat de asemenea amprenta pe acest disc, alături de producătorul cu care a lucrat Camila Cabello, Frank Dukes. Fiecare piesă spune povestea eroului nostru în costum roşu, care are cea mai rea noapte din viaţa sa în Las Vegas. Sunt şanse ca acest disc să ia ceva premii în următorul an.