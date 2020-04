În ziua în care tatăl ei ar fi aniversat 100 de ani, Norah Jones ne împărtășește o melodie emoționantă, pe care ar fi trebuit să o interpreteze în cadrul unui concert în Marea Britanie.

"Muzica vindecă și ne ajută"

"Astăzi ar fi trebuit să fiu în Londra și să susțin un concert cu muzica tatălui meu, Ravi Shankar, sărbătorind ziua în care el ar fi împlinit 100 de ani. În schimb, vă împărtășesc o versiune realizată de acasă a uneia dintre compozițiile sale, "I Am Missing You". Această melodie este, aceste momente, asemenea unei rugăciuni frumoase. El a murit în 2012, la 92 de ani, iar până la această vârstă a creat și a interpretat muzică pentru public. Nu s-a oprit niciodată. Muzica vindecă și ne ajută și cred că lui i-a păstrat inima tânără. La mulți ani, tată!"

Norah Jones va lansa în luna mai un nou material de studio, intitulat "Pick Me Up Off The Floor". Primul single extras de pe disc se numește "I'm Alive" și a fost lansat împreună cu un videoclip intim, ce poate fi urmărit pe InfoMusic.

Norah Jones are în palmares 9 premii Grammy și peste 50 de milioane de albume vândute la nivel internațional. Într-un top realizat de publicația americană Billboard, a fost declarată ”cea mai înzestrată artistă de jazz a decadei 2000 - 2009”. Discul ei de debut, ”Come Away with Me” (2002), a fost certificat cu diamant, înregistrând vânzări record de 26 de milioane de copii. Au urmat ”Feels Like Home” (2004), ”Not Too Late” (2007), ”The Fall” (2009), ”Little Broken Hearts”(2012) și ”Day Breaks” (2016), toate apreciate de public, însă cu un succes comercial mai redus, comparativ cu primul material.