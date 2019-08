"F*ck It I Love You" şi "The Greatest" sunt cele mai noi single-uri extrase de pe albumul "Norman F-cking Rockwell", care va debuta pe 30 august. Aceste piese au fost precedate de un teaser pe Instagram cu coperta albumului şi cu data de lansare. Lana Del Rey reflectă asupra vieţii sale într-un mod melancolic pe prima melodie. Este o piesă cântată din vârful buzelor, iar videoclipul o prezintă pe muziciană dându-se într-un leagăn improvizat, pictând şi făcând surfing.

Într-o sesiune de surfing închipuit apare şi culturistul Rich Lee. Lana petrece o bună parte din clip în Ocean şi pe plajă, apărând apoi cu imaginea unui hippie din anii '70 la o sesiune de karaoke într-un băruleţ. Urmează o serie de cadre cu plaja din California, înainte de interludiul ce deschide "The Greatest". A doua piesă o vede pe Del Rey într-o zonă industrială portuară, între macarale şi coloşi metalici.

Este o piesă care include solo-uri în surdină şi o voce şoptită, peste un pian sensibil. Lana nu se fereşte de aluzii la incendiile din L.A, dar şi la muze precum David Bowie sau chiar Kanye West. Pentru creatoarea mega hiturilor "Born to Die" şi "Blue Jeans" urmează o toamnă încărcată, ce include concerte unde vor răsuna piesele de pe "Norman F*cking Rockwell". Turneul începe pe 21 septembrie şi include opriri la New York, dar şi în Canada.

Lana a fost deosebit de prolifică în ultima vreme, lansând şi track-uri care nu se vor regăsi pe disc. Unul este "Looking for America", compus în vâltoarea emoţiilor după atacurile armate din State, iar celălalt este "Season of the Witch", inclus pe coloana sonoră a filmului "Scary Stories to Tell in the Dark". Pelicula este regizată de Guillermo Del Toro, cu care Lana are o relaţie strânsă de prietenie. De altfel tânăra a fost cea care i-a prezentat steaua de pe Hollywood Walk of Fame cu câteva zile în urmă.

Viitorul disc are 14 piese şi pare a etala un sound diferit, şlefuit de Jack Antonoff, care a lucrat cu Taylor Swift şi Lorde. Lana a promis că va concerta şi în Europa în următoarele luni. Au trecut doar 2 ani de la ultimul release semnat Lana, "Lust for Life", pe care am putut auzi colaborări cu The Weeknd sau A$AP Rocky.