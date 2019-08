Ascultă două piese noi Lana Del Rey - "Looking for America" și coverul "Season Of The Witch" - AUDIO

Cu un album anunțat pentru lansare chiar luna aceasta, Lana Del Rey ne dezvăluie două piese noi, ce nu se regăsesc pe acest disc: single-ul "Looking for America" și coverul piesei "Season of the Witch", inclus pe coloana sonoră a peliculei lui Guillermo del Toro, "Scary Stories to Tell in the Dark".

Lana Del Rey ne intrigă cu două lansări ce nu au legătură cu noul album "Norman F-cking Rockwell". Cel de-al șaselea disc din cariera artistei va fi lansat pe 30 august, însă până atunci avem prilejul de a asculta o piesă cu mesaj politic și social, intitulată "Looking for America", și un cover după hitul lui Donovan, "Season of the Witch". Piesa "Looking for America" a fost compusă de Lana Del Rey împreună cu Jack Antonoff și vine ca un răspuns la atacul armat din Dayton, ce s-a soldat cu 10 morți și 27 de persoane rănite, și cel din El Paso, când 22 de oameni au murit împușcați într-un hipermarket. Un preview al piesei "Looking for America" a putut fi urmărit pe Instagram pe 5 august, chiar în ziua în care melodia a fost compusă. În urma feedback-ului pozitiv primit în online, piesa a fost urcată integral pe platformele de streaming, fiind lansată oficial ca single astăzi, 9 august. "Știu că nu sunt politician și nici nu încerc să fiu, așa că scuzați-mă că am o opinie - dar e în lumina uciderilor în masă și a atacurilor armate din ultimele zile, care m-au afectat profund", s-a justificat Lana Del Rey în postarea de pe Instagram în care dezvăluia publicului un fragment din noua piesă. AUDIO: Lana Del Rey - "Looking for America" Coverul piesei "Season of the Witch", ce poate fi ascultat și în trailer-ul noului film "Scary Stories to Tell in the Dark", este un remake al hitului lui Donovan din 1966. Lana îl interpretează într-o cu totul altă manieră, punându-și amprenta vocală, exact cum Guillermo del Toro spera că se va întâmpla. "Admir muzica Lanei Del Rey de ceva timp și intuiția mi-a spus că se va potrivi perfect pe piesa "Season Of The Witch" - că își va folosi șarmul și talentul pentru a o transforma. E o artistă extraordinară și a fost un partener incredibil în această aventură. E o onoare pentru mine că am întâlnit-o", a declarat regizorul recent premiat cu Oscar Guillermo del Toro. AUDIO: Lana Del Rey - "Season of the Witch" (soundtrack "Scary Stories to Tell in the Dark")