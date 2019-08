Regizat de Drew Kirsch și Taylor Swift, videoclipul prezintă momente pline de tandrețe din viața unui cuplu portretizat de artistă și de Christian Owens (actor și dansator). Dincolo de iubirea purtată partenerului, este vizibilă și iubirea pentru muzică, Taylor cântând la diferite instrumente muzicale (chitară electrică, tobe, vioară, chitară acustică, clape). Clipul este unul extrem de colorat și dulce, în ton cu melodicitatea piesei.

"Lover" denumește și noul album al lui Taylor Swift, un material ce include 18 melodii. Albumul a fost lansat pe 23 august 2019, prin casa de discuri Republic Records. Noul material discografic al artistei reușește să contureze radiografia precisă și onestă a romantismului. Albumul cuprinde și colaborări cu producătorul Jack Antonoff, St Vincent (pentru piesa "Cruel Summer"), Brendon Urie de la Panic! At The Disco (pentru piesa "ME!") și Dixie Chicks (pentru "Soon You'll Get Better").

"Lover" este cea de-a patra piesă dezvăluită de pe acest LP, după euforicul single "Me!" și reflexivele piese "You Need to Calm Down" și "The Archer."

În ceea ce privește universul pieselor care compun albumul, Taylor a declarat:

"Sunt foarte romantice. Nu se încadrează doar într-o temă, nu sunt doar piese de dragoste. Poți găsi romantism și în singurătate sau tristețe, în situații conflictuale sau în momentele în care încerci să îți pui viața în ordine".

Tracklist "Lover":

"Forgot That You Existed" "Cruel Summer" "Lover" "The Man" "The Archer" "I Think He Knows" "Miss Americana and the Heartbreak Prince" "Paper Rings" "Cornelia Street" "Death By A Thousand Cuts" "London Boy" "Soon You'll Get Better" (ft. Dixie Chicks) "False God" "You Need To Calm Down" "Afterglow" "ME!" (ft. Brandon Urie) "It's Nice To Have A Friend" "Daylight"

Albumul anterior al lui Taylor Swift s-a intitulat "Reputation" și a fost cel mai bine vândut album pop al anului 2017, raportat la perioada de timp în care a fost disponibil pe piață. Pe coperta discului, Taylor apare într-o ținută cu aer punk, în fundal putând fi observate diverse fragmente de articole din presă, cu titluri ce conțin numele artistei.