The 1975 este o trupă indie, pe care o asociem cu balade şi piese vesele şi catchy, mai puţin cu piese de revoltă ca "People". Matthew Healy surprinde din nou şi am fi dorit să vedem aceasta agresivitate şi la Summer Well 2019. Sunt momente în care acest clip şi piesă care duc cu gândul la Iggy Pop şi altele în care întrezărim o doză de Mindless Self Indulgence chiar.

Nu ştim în ce măsură atitudinea punk-industrială a lui Healy and co sunt o parodie sau sunt chiar resimţite intern. Cuplăm acest release cu un interviu recent în care solistul a declarat că e gata să meargă la închisoare pentru principiile sale şi avem un The 1975 complet reinventat. Acesta este primul single de pe viitorul album al trupei, "Notes on a Conditional Form", care vine imediat după LP-ul "A Brief Inquiry Into Online Relationships", lansat în 2018.

Viitorul disc va debuta pe 21 februarie 2020, prin Dirty Hit şi Interscope. Grupul a anunţat în iulie că intro-ul care deschide albumul este un discurs al activitei Greta Thundberg, adolescenta suedeză care a organizat un protest în faţa Parlamentului Suediei pentru a atrage atenţia asupra problemelor climatice. Discursul a fost ţinut în ianuarie 2018 la World Economic Forum şi a făcut valuri în toată lumea.

The 1975 a cântat în seara de 10 august la Summer Well 2019, iar acum se pregăteşte de Pitchfork Music Festival Paris, care are loc între 31 octombrie şi 2 noiembrie la Grande Halle de la Vilette. Cvartetul din Manchester nu încetează să ne surprindă şi după ce a lansat un album apreciat de critici în 2018, acum e gata să facă o declaraţie culturală, socială şi politică.

Cât despre "People" pot spune că dacă această piesă nu ajunge în "Need for Speed: Heat" atunci o mare nedreptate se va fi comis. Pare o piesă ideală pentru un joc NFS... cu maşini electrice şi nepoluante de preferat.