"Rare" are un sound exotic, lasciv, cu un bas şi o percuţie care îţi intră pe sub piele. Videoclipul piesei prezintă o Selena muză, zână, tentaţie şi figură rătăcită într-un soi de rai exotic părăsit. Praf de stele, flori mov, curcubee, pânze de păianjen cristaline par să compună o "închisoare cu bare aurite" pentru Selena. Melodia a intrat direct în Trending şi în nici 24 de ore a ajuns la peste 8 milioane de vizualizări.

Videoclipul iridescent a fost regizat de către BRTHR şi aminteşte puţin de vizualurile psihedelice cu care s-a prezentat Katy Perry pe ultimul LP. E totuşi ceva mai naiv şi inocent la Selena faţă de Katy. E ca o vampă care nu ştie că e vampă. "Rare" este şi numele celui de-al treilea album de studio al Selenei, promovat cu piesa ajunsă pe locul întâi în topuri "Lose You to Love Me". Încă un single promoţional extras de pe disc a fost "Look at Her Now".

Despre procesul creativ tânăra de 27 de ani a declarat următoarele:

Cred că în ultimii câţiva ani, de fapt deceniu, dacă vreţi, am suferit şi asta m-a împiedicat să fac mai multe, la nivel creativ sau de conţinuturi. Sunt în continuare interesată şi eram în studio cu o noapte înainte. Mă gândeam "de fapt cam vreau să continui", ceea nu fac niciodată. Acum am un control mai mare asupra procesului creativ muzical. Eram întotdeauna speriată să vorbesc cu producătorii. Acum îi cunosc pe majoritatea, atât de bine încât le fac probleme şi întotdeauna sunt ceva de gen "Ei bine nu... nu vreau". Nu am făcut asta niciodată, nu am avut o conversaţie. A fost o experienţă importantă pentru mine.

"Rare" este un material discografic cu 13 piese, care soseşte sub formă de CD, set cu fotografii personalizat, vinil în numeroase nuanţe sau CD ediţie limitată cu autograf. Selena Gomez cântă despre vindecare, iubirea de sine şi recuperare. Inspiraţia este viaţa tumultoasă a artistei din ultimii ani între despărţirea de The Weeknd şi Justin Bieber, diagonsticul bolii lupus şi transplantul de rinichi.