"The Chain" este de fapt un cover al celor de la Evanescence după piesa trupei Fleetwood Mac. Trupa a lansat single-ul în luna noiembrie a anului trecut, ca parte a coloanei sonore a jocului "Gears 5". Videoclipul care însoţeşte melodia este unul post apocaliptic, cu un peisaj dezolant în care cântă Amy Lee and co. Videoclipul a fost regizat de către P. R. Brown şi prezintă grupul cântând sub lumină roşie şi fum roşu.

Apar şi câteva cadre din cel mai nou joc "Gears of War". E şi un moment interesant în clip, un prim plan cu toboşarul Will Hunt şi toba sa în flăcări, o aluzie la concertul Evanescence anulat de la Knotfest în Mexic anul trecut. Au ieşit revolte la evenimentul patronat de Slipknot şi echipamentul Evanescence a fost ars. "The Chain" a fost prima înregistrare rock nouă a grupului în ultimii 8 ani, doar o prefaţă pentru albumul nou la care lucrează muzicienii. Discul ar putea vedea lumina zilei în acest an.

Amy Lee a declarat despre acest cover următoarele:

Coverul a fost foarte distractiv de realizat. Adorăm Fleetwood Mac şi am dorit să creăm un peisaj întunecat şi epic cu varianta noastră de "The Chain". Versurile mă fac să simt puterea comuniunii contra forţelor care încearcă să ne dezbine, poate chiar din interior. Chiar am dorit să comunic acest mesaj cu versiunea noastră şi i-am convins pe cei din trupă să şi cânte vocal până la final. Suntem mai mult decât încântaţi să partajăm această piesă cu fanii noştri şi abia aşteptam să o cântăm live.

Ultimul release a fost cel de muzică simfonico-electronică, "Synthesis", sosit în 2017. Acela a inclus reinterpretări ale pieselor Evanescence, plus 2 melodii noi. Albumul a vândut 34.000 de unităţi în prima săptămână, urcând pe poziţia 8 în topul Billboard 200.

Grupul porneşte într-un turneu european în această primăvară, în postura de co-headlineri alături de Within Temptation. Turneul vine sub motto-ul "Worlds Collide" şi include opriri în Belgia, Franţa, Anglia, Germania, Italia, Elveţia şi Olanda. Evanescence va cânta şi la festivalul Download din Tokyo în martie. Trupa a concertat în România în septembrie 2019, la Arenele Romane.