Văzusem deja un videoclip pentru "A Reason to Fight" în septembrie 2018, iar acum mesajul său devine şi mai puternic. Noul clip începe cu mărturiile unor persoane care au încercat să îşi ia viaţa şi s-au luptat cu demoni personali sau cu dependenţa de substanţe şi alcool. Această versiune a piesei este una ceva mai blândă, acustică şi mai intimă.

În ultimii ani am pierdut un număr considerabil de artişti, muzicieni, actori, comedianţi din cauza suicidului şi aceştia sunt doar cei vizibili. Tot mai mulţi artişti înfiinţează fundaţii şi lansează mesaje pro-viaţă, încercând să îi motiveze pe suferinzi să continue să spere. Clipul include şi un monolog emoţionant al lui David Draiman, în care îi aminteşte pe Chester Bennington, Keith Flint, Paul Gray de la Slipknot, Chris Cornell, Wayne Static. Asta în vreme ce colegii din trupa Disturbed îl ascultă cu capul plecat şi cu lacrimi în ochi.

Odată cu lansarea acestui material emoţionant, Disturbed a pornit campania "You Are Not Alone", care e deschisă fanilor, aşteptaţi să îşi spună povestea. Aceştia vor fi ajutaţi să treacă peste momentele grele.

Disturbed a încheiat recent etapa americană a turneului "Evolution". Pe parcursul acestui turneu în marile arene americane, David Draiman a oprit muzica în fiecare seară, a cerut ca luminile să fie aprinse şi a vorbit cu publicul. Monologul a fost de fiecare dată acelaşi, despre demonii personali, adicţie şi suicid. "A Reason to Fight" este acum pe primul loc în topurile radio rock din State.

După parcursul din State, muzicienii se pregătesc de o serie de concerte europene, care începe cu o oprire la Madrid pe 18 aprilie. Urmează opriri în Italia, Austria, Germania, Suedia, Franţa, Anglia, dar şi în România, pe 27 iunie. Este primul concert al formaţiei în ţara noastră, iar Draiman and co ne vor încânta la Arenele Romane.