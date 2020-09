Disturbed a realizat un nou cover surprinzător, de această dată după o piesă a lui Sting, "If I Ever Lose My Faith în You". Să fie acesta noul "The Sound of Silence", cu care trupa a cucerit topurile din toată lumea? Piesa a primit şi un videoclip plin de întunecime şi confuzie, pe care îl vizionaţi în articol.

David Draiman îşi pune amprenta vocală proprie şi specială asupra piesei lui Sting "If I Ever Lose My Faith In You". Piesa este orchestrată cu pian şi un sample de percuţie şi bas, iar videoclipul ilustrează angoasele lumii moderne. Vedem persoane fără chip, o lume poluată şi întunecată, totul este redat în nuanţe de gri şi cuprins de melancolie şi tristeţe. Este o lume a smogului care se umanizează pe la jumătatea clipului, atunci când protagonistul îşi dezvăluie chipul clar şi începe goana din acest vârtej al depresiei. Atunci solistul Disturbed îşi înalţă vocea, apare şi chitara electrică şi ne reamintim că trupa cântă rock alternativ. Revenim rapid la abordarea iniţială, cu iz de pop şi trip-hop. Rezultatul este o baladă catchy, care îţi va bântui mintea prin imaginile din clip, dar şi prin refrenul cântat de Draiman. Este o poveste despre dragoste, încredere şi credinţă în valori şi persoane. Iată declaraţia trupei despre acest cover după Sting: Am apreciat această piesă o bună perioadă de timp şi chiar dacă a fost lansată în 1993, se poate aplica şi în ziua de azi mesajul său. Este o melodie despre pierderea credinţei, care ar putea suna pesimist iniţial, dar este şi despre importanţa şi puterea relaţiilor interpersonale şi modul în care ele te pot salva sau îţi pot oferi ajutor într-o lume tot mai confuză. Originalul apărea pe albumul lui Sting din 1993, "Ten Summoner's Tales". A urcat pe locul 17 în topul Billboard Hot 100 şi a câştigat un premiu Grammy. Disturbed nu ar fi la primul cover de suces, după interpretarea proprie a lui "The Sound of Silence" de la Simon & Garfunkel, care le-a adus premii şi multe zeci de milioane de vizualizări. Un alt cover hit a fost cel după Genesis, "Land of Confusion". Nu uităm nici de "Shout", genial reinterpretat după mega hitul Tears for Fears. Medley-uri de coveruri au tot apărut în concertele formaţiei, care a ajuns şi în România în vara lui 2019. Atunci David Draiman a ţinut un moment special de awareness cu privire la depresie, suicid, probleme mentale şi adicţie, dialogând cu publicul pe această temă.