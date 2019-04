Protejarea Planetei și impactul pe care îl avem asupra mediului înconjurător sunt subiecte constante în diverse exprimări artistice. În materie de muzică, în pragul sărbătoririi zilei de 22 aprilie, care a fost proclamată internațional drept "Ziua Pământului", mai mulți artiști americani au răspuns inițiativei lui Lil Dicky. Au creat un scurt-metraj-video și o piesă dedicate dragei noastre planete.

Earth Day a debutat în SUA în anul 1970, un an de referință în istoria mișcărilor culturale americane. În acel an s-au petrecut mai multe evenimente: războiul din Vietnam, moartea lui Jimi Hendrix, ultimul album Beatles și lansarea piesei "Bridge Over Troubled Water" a celor de la Simon & Garfunkel. În același timp, pe partea industrială, aerul începea să devină din ce în ce mai poluat de motoarele mașinilor iar o parte din oameni începeau să devină conștienți de efectele pe termen lung.

Earth Day a debutat în 1970

Prima sărbătoare "Earth Day" a fost inițiată după scurgerea masivă de petrol din Santa Barbara, California din 1969, când senatorul Gaylord Nelson din Wisconsin a decis să ia inițiativă. Inspirat de mișcările anti-război ale tinerilor, Gaylord Nelson s-a racordat la acea energie și a dorit să o folosească pentru a ridica atenția publicului asupra poluării apei și aerului. Senatorul a mobilizat forțele și a propus ziua de 22 aprilie ca o zi națională dedicată învățării despre mediul înconjurător.

Pe 22 aprilie 1970 numeroși tineri de pe întreg teritoriul Statelor Unite s-au strâns în săli, pe străzi și în parcuri, exprimându-și vocile pentru un mediu sănătos, împotriva poluării. Diferite grupări care deja se ocupau cu acțiuni pentru un mediu sănătos au colaborat pentru prima dată și au realizat ca nu sunt puțini. La nivel politic, evenimentul a creat un ecou reverberant, în acel an fiind adăugate la constituție trei acte speciale, pentru aer curat, apă curată și pentru protecția speciilor pe cale de dispariție.

Odată ce acest precedent a fost creat, Ziua Pământului a fost sărbătorită cu astfel de mișcări în fiecare an, devenind internațională în anul 1990, an în care 141 de țări s-au implicat în acțiuni pentru protecția mediului. Începând cu anii 2000, mișcarea a crescut exponențial datorită internetului pe tot parcursul globului.

Lil Dicky ne propune un mod nou de a sărbători Ziua Pământului

În 2019 același mesaj este adus într-o formă inedită în fața publicului iubitor de muzică: un clip animat dedicat planetei și o piesă care combină umorul cu mesajul social pusă la cale de un artist care este pe jumătate rapper, pe jumătate comedian, Lil Dicky. Ce este cel mai interesant este faptul că Lil Dicky în clipul său "Earth" aduce împreună o mulțime de celebrități prin vocile lor care impersonează animale. Putem categorisi această inițiativă ca fiind varianta amuzantă și jucăusă a piesei "We Are the World", lansată în 1985.

O să fiți surprinși să îl auziți pe Justin Bieber și să îl vedeți în formă de babuin, pe Ariana Grande în formă de zebră, pe Whiz Khalifa sub formă de sconcs, pe Snoop Dogg sub formă de marijuana, pe Ed Sheeran ca un koala adorabil și lista nu se oprește aici. Leonardo DiCaprio are o apariție specială în clip, reprezentând propriul personaj, cel care a creat Leonardo DiCaprio Foundation al cărei scop este "protecția și bunăstarea tuturor ființelor de pe Pământ"

Inițiativa lui Lil' Dicky pentru Ziua Pământului a fost postată pe YouTube cu patru zile înainte de ziua oficială a Pământului, iar numărul de vizualizări a depășit deja 23 de milioane. Putem spune că umorul și relaxarea sunt componente noi și dinamice într-o campanie de acest gen, ieșind din tiparele de protest și seriozitate cu care ne-am obișnuit.

Site-ul către care suntem direcționați în urma videoului, pentru mai multe informații, este We Love the Earth. Vă invităm să vă delectați cu simpaticul "Earth" și să ascultați vocile cântăreților preferați în această odă pentru Pământ.