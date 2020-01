Lyric Video: Sia - Original (Dolittle Soundtrack)

"Original" a debutat cu o săptămână în urmă, ca piesă extrasă de pe coloana sonoră a filmului "Dolittle". Pelicula a intrat în cinematografe pe 17 ianuarie şi reprezintă o reinterpretare a poveştii Doctorului Dolittle, jucat de Eddie Murphy în trecut. Este acel doctor trăznit care vorbea cu animalele şi ştia exact ce le doare sau nemulţumeşte. Acum Robert Downey Jr. a preluat acest rol, dându-i un nou suflu. În alte roluri găsim actori precum Antonio Banderas, Tom Holland, Emma Thompson, Rami Malek sau Michael Sheen.

Sia Furler a dorit să fie implicată în acest proiect, creând o piesă pentru film. Sia a compus noul track alături de colaboratorul său frecvent Jesse Shatkin şi producătorul Sean Douglas. Este un imn al independenţei, al puterii de a fi diferit şi de a începe să cânţi exact când ai chef să o faci.

Artista australiană de 44 de ani nu e la primul release asociat unei producţii cinematografice, având piese compuse pentru filme ca "Lion", "Wonder Woman", "Fifty Shades Darker" sau "Vox Lux". Sia a început să cânte pe coloane sonore încă din 2010, când a contribuit cu piese la "The Twilight Saga: Eclipse" şi în acelaşi an a avut şi melodii în "Burlesque". În 2013 trilul său special se auzea în filmul "The Great Gatsby".

"Original" este primul release al Siei de la colaborarea cu Hans Zimmer pe "Out There" anul trecut. Au trecut 2 ani de când muziciana a lansat ultimul său album, un LP de Crăciun intitulat "Everyday is Christmas". Între timp a continuat să lanseze piese cu proiectul muzical LSD, care îi mai include şi pe Diplo şi Labrinth. Acel grup a avut hituri precum "Heaven Can Wait", "Thunderclouds" şi "No New Friends". Ultimul album pop de studio al artistei a fost "This Is Acting", lansat în 2016.