Videoclipul "Titans" are momente când aminteşte de filmul "Avatar", mai ales prin aspectul civilizaţiei extraplanetare cu care iau contact protagoniştii. Sia apare sub forma unei păpuşi cu o fundă mare peste o perucă blondă, iar Labrinth este un soi de ursuleţ cu ochelari la modă. Ei se întâlnesc cu Major Lazer în junglă şi folosindu-şi puterile speciale îl ajută pe erou să navigheze în această luma periculoasă plină de creaturi ciudate. Unele aduc cu cele din universul Oddworld precum Abe.

Major Lazer este pe lângă numele formaţiei şi un personaj de serial animat, care folosind un tun montat pe braţ şi muzica reggae aduce binele pe Pământ. Diplo este forţa creativă din spatele acestui fenomen. Videoclipul cel nou include o sumedenie de efecte speciale, lasere, nave spaţiale şi dansuri psihedelice ale triburilor din universul extraterestru. Până şi creaturile ce păreau personaje negative dansează pe beat spre final.

Piesa are un sound tribal, dominat de bas şi Sia îşi face simţită prezenţa prin timbrul său unic. În ultima lună Major Lazer a lansat varianta Deluxe a noului album "Music Is the Weapon (Reloaded)", care include câteva piese noi. Printre ele se află şi "Titans". În formula LSD, adică Labrinth, Diplo şi Sia, artiştii au lansat ultima piesă în 2019, "No New Friends". Acela era un single extras de pe albumul "Labrinth, Sia & Diplo present… LSD". În 2018 a început să urce popularitatea acestui supergrup, odată cu lansările de single-uri "Genius", "Audio", "Thunderclouds" şi "Mountains".

"Music Is the Weapon (Reloaded)" vine cu destul de mult material nou, inclusiv colaborarea cu Guaynaa pe piesa "Diplomatico", dar şi "C'est Cuit" cu Aya Nakamura şi Swae Lee. Pe acelaşi disc se află "Pra te Machuchar", colaborare cu Ludmilla, ATTOOXXA şi Suku Ward. Major Lazer este un trio de artişti, compus din DJ-ul Diplo, Walshy Fire şi Ape Drums.