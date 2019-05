Lyric Video: LSD - Heaven Can Wait ft. Sia, Diplo, Labrinth

"Heaven Can Wait" are flerul dramatic ale unei piese gândite pentru un trailer de film sau pentru Broadway. Sia se joacă plăcut cu vocea, însoţită de backing vocals masculin, iar în fundal se aude un bas clasic de hip-hop şi EDM, şi o percuţie minimă. Voci în surdină suprapuse peste trilul artistei australiene creează o imagine de voci care bântuie o clădire părăsită.

Ascultând versurile, observaţi o meditaţie şi contemplaţie arsupra tentaţiilor şi spiritelor întunecate şi eterna senzaţie că nu eşti gata să mori azi. Sunt prea multe de iubit, făcut, respirat şi trăit până la rai. LSD este o formaţie compusă din Sia, prolificul DJ şi producător Diplo şi Labrinth. După câteva single-uri, artiştii au lansat în sfârşit albumul de debut luna trecută, sub numele de "Labrinth, Sia & Diplo Present… LSD".

E greu de crezut că a trecut doar un an de când există acest super grup, care a debutat cu track-ul "Genius". De pe noul LP am putut asculta piese ca "No New Friends", iar în 2018 undele aeriene şi YouTube-ul au fost cucerite de single-ul "Thunderclouds". L-au ajutat mult şi reclamele la telefoane Samsung repetate la 5 minute pe TV, cu această piesă ca fundal muzical.

"No New Friends" este o piesă ideală de cântat la Coachella, iar "Thunderclouds" e gândită pentru a face o arenă întreagă de concerte să vibreze. "Heaven Can Wait" este un pic mai meditativă, de ascultat în maşină după o zi grea. E interesant cum LSD a reuşit să aducă 3 personalităţi distincte, cu amprenta proprie pe aceste melodii.

Diplo rămâne de departe cel mai ocupat muzician al grupului, între lansări de piese proprii, colaborarea LSD şi Silk City (care i-a adus şi un Grammy), plus proiectul Major Lazer, care mereu experimenteza cu sound-uri tropicale. Pe acest DJ, producător şi compozitor îl vom putea asculta la final de luna iunie 2019, în cadrul festivalului El Carrusel.