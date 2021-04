Sia a primit 3 premii "Zmeura de Aur" pentru filmul "Music"; Cine sunt ceilalţi câştigători?

Ca în fiecare an înainte de decernarea premiilor Oscar are loc şi gala premiilor "Zmeura de Aur". În 2021 este rândul cântăreţei Sia să plece acasă cu 3 trofee ale ruşinii cinematografice pentru controversata peliculă "Music". E una dintre puţinele dăţi când un film are atât nominalizări la Globul de Aur, cât şi la Zmeură. În articol găsiţi toţi câştigătorii.

Problema cu filmul produs de Sia e că exprimă sentimentele şi comportamentul unei persoane cu autism într-un mod care a nemulţumit comunitatea celor care suferă de această afecţiune. Au fost realizate inclusiv petiţii pentru a retrage nominalizările filmului la Globul de Aur, cu mulţi semnatari. În 2020 câştigători de Zmeură de Aur au fost "Cats" şi "The Emoji Movie". Sia a debutat în arta regizorală cu "Music", care a plecat acasă cu următoarele "trofee": Cea mai slabă actriţă: Kate Hudson

Cea mai slabă actriţă secundară: Maddie Ziegler

Cel mai slab regizor: Sia Publicul şi criticii au fost deranjaţi şi că Sia a ales-o pe dansatoarea Maddie Ziegler pentru a interpreta rolul unei persoane cu autism. Interpretarea nu a fost credibilă şi ar fi fost preferata o persoană care să "fie pe spectru". În plus creatorii petiţiei de mai sus au semnalat şi că 1 din 4 persoane cu autism suferă şi de epilepsie, iar filmul are multiple momente cu imagini în succesiune rapidă şi flash-uri care pot declanşa o criză. Sia şi-a cerut scuze pentru aceste erori şi a pus o avertizare la începutul filmului. Încă o Zmeură a mers la Rudy Giuliani, fostul primar al oraşului New York şi avocatul lui Donald Trump. El s-a viralizat după ce a apărut în "Borat 2", părând a îşi băga mâna în pantaloni singur într-o cameră cu "fiica" lui Borat. Rudy i-a depăşit pe Shia LaBeouf, Arnold Schwarzenneger, Bruce Willis şi Chevy Chase pentru a lua Zmeură pentru "cel mai prost actor secundar". Iată lista completă de premii: Cel mai slab film: "Absolute Proof"

Cel mai slab actor principal: Mike Lindell în "Absolute Proof"

Cea mai slabă actriţă principală: Kate Hudson în "Music:

Cel mai slab actor secundar: Rudy Giuliani în "Borat 2"

Cea mai slabă actriţă secundară: Maddie Ziegler în "Music"

Cea mai slabă combinaţie de pe ecran: Rudy Giulian şi fermoarul de la pantaloni în "Borat 2"

Cel mai slab regizor: Sia pentru "Music"

Cel mai rău remake, copie sau sequel: "Dolittle" cu Robert Downey Jr.

Cel mai slab scenariu: "365 Days" Oscarurile încep pe 26 aprilie la ora României 03:00 şi vom vedea atunci care sunt cele mai bune filme din ultimul an.