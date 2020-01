Sia a lansat piesa "Original", compusă pentru coloana sonoră "Dollitle" - AUDIO

Sia a devenit un artist sinonim cu coloanele sonore inspirate în ultimii ani. Artista şi-a împrumutat talentul piesei definitorii pentru coloana sonoră a noului film "Dolittle", în care joacă Robert Downey Jr. Muziciana a compus piesa "Original" pentru acest soundtrack şi o puteţi asculta în articol.

După ce a părăsit universul Marvel şi personajul Iron Man, Robert Downey Jr. apare într-un film mai uşor, pentru copii, "Dolittle". Este un reboot sau o reinventare a poveştii spuse de Eddie Murphy, a celebrului doctor veterinar care vorbeşte cu animalele. Sia a creat piesa pentru acest film inspirată de povestea şi atmosfera sa. Este un track inspiraţional şi optimist, care începe cu versuri despre exuberanţa pe care ţi-o dă unicitatea.

Sia cântă despre puterea de a fi diferit, original şi de a face ceea ce te defineşte şi te separa de mase. Nu lipsesc vocalizele lungi şi instrumentalul melancolic, animat de pian şi chitară. "Original" este prima piesă solo lansată de Sia de la "Out There" din 2019, o colaborare cu Hans Zimmer care a fost pe coloana sonoră a documentarului BBC "One Planet, Seven Worlds". Ultimul album complet nou al artistei a fost cel de Crăciun din 2017, "Everyday is Christmas".

Înainte de acesta am ascultat piesele apreciate de pe LP-ul "This Is Acting" din 2016. În ultimii ani Sia a fost mai degrabă ocupată cu proiectul LSD, alături de Diplo şi Labrinth, care a generat multiple hituri, precum "Thunder". Artista a avut şi o predilecţie pentru coloane sonore, lansând track-uri pentru filmele următoare:

"Lion" ("Never Give Up")

"Wonder Woman" ("To be Human")

"My Little Pony: the Movie" ("Rainbow")

"Fifty Shades Darker" ("Helium")

"At the Hart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal" (I'm Still Here")

"Dumplin'" ("Here I Am" cu Dolly Parton)

"Vox Lux" (piesele lui Natalie Portman)

"Dolittle" va intra în cinematografe pe 17 ianuarie şi va primi un element promoţional inedit: Robert Downey Jr. va apărea la podcastul lui Joe Rogan în zilele viitoare, în ceea ce se anunţă o oră şi jumătate de discuţii despre Iron Man, DMT, fitness şi povesti trăznite din culisele filmelor actorului.