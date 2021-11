Sia - Pin Drop

"Dynamite" este un single produs de Banx & Ranx şi Greg Kurstin, acesta din urmă producând şi precedenta colaborare între Sia şi Sean Paul, "Cheap Thrills". Melodia este una veselă, de petrecere pe malul mării, iar Sean Paul are prim planul, cântând cu clasicul său timbru şi accent insular, specific dancehall. Sia intervine cu vocalize şi un timbru unic, care a consacrat-o, apărând în special pe refren. Are şi acel "cracking" în voce pe care îl foloseşte de obicei în live-urile cu instrumental minim.

Sean Paul a declarat următoarele despre colaborare:

"Dynamite" a pornit ca piesă de good vibe. După ce am înregistrat "Cheap Thrills", eu şi Sia am ştiut că vom înregistra un alt single, iar "Dynamite" este a doua parte. Banx & Ranx, Greg Kurstin, eu şi Sia, noi am lucrat la această melodie şi sper ca oamenii să graviteze spre cea ca în cazul primei piese. "Dynamite" este un disc de feel good pentru mine şi vreau să îi mulţumesc lui Sia şi echipei sale, echipei mele Dutty Rock, echipei de manageri şi mamei mele care mi-a prezentat muzica creată de Sia.

Acest single vine după "Only Fanz", piesa lansată de Sean Paul alături de Ty Dolla $ign în august şi gândită pentru a împuternici femeile care foloseau în mod creativ platforma de creare de content foto şi video. Sia a mai avut o reuniune cu hitmakerul său preferat în ultimul an, David Guetta, cei doi lansând single-ul "Let's Love". Muzicienii au scos hit după hit şi vin în minte "Titanium", "Flames", "She Wolf", "Bang My Head" şi altele.

Ultimul an nu a fost chiar ideal pentru Sia totuşi, deoarece filmul său dramatic despre experienţa unei persoane cu autism, "Music" a luat Zmeura de Aur. Criticii şi fanii au avut o problemă cu modul în care dansatoarea Maddie Ziegler prezenta comportamentul unei persoane ce suferă de această afecţiune. S-a creat chiar o petiţie pentru a se retrage nominalizarea la Globurile de Aur a filmului.