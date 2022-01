Corey Taylor confirmă că noul album Slipknot va sosi în 2022

Ştiam deja de la membrul trupei Slipknot Clown că pe durata pandemiei au început să apara noi idei de piese şi s-a ajuns în studio pentru înregistrări. Asta deşi ultimul album al trupei, "We Are Not Your Kind" sosise în 2019. Pe final de an 2021 am primit single-ul "The Chapeltown Rag", care ne arată că grupul a rămas la fel de dur ca la începutul anilor 2000, deşi ultimul LP era ceva mai experimental şi pe alocuri mai "moale".

În 2021 a încetat din viaţă şi o piesă cheie din istoria trupei, fostul toboşar Joey Jordison, care a fost cofondator al grupului. Povestea Slipknot merge totuşi mai departe, iar în decembrie 2021 Corey Taylor dezvăluia că mai avea doar 4 piese de înregistrat pentru noul album şi că ţinteşte spre o lansare în primăvara lui 2022. Pe atunci solistul spunea la un podcast că ţinta este de a aduce LP-ul în faza de mixaj în ianuarie şi de a îl lansa la 2-3 luni după.

Dar Corey nu se opreşte aici! Solistul pregăteşte şi filmul "Zombie vs Ninja", acesta fiind doar unul dintre proiectele sale cinematografice. Artistul a terminat pe durata pandemiei 5 scenarii de film pe care le începuse de ceva vreme. Totuşi "Zombie vs Ninja" e proiectul său de suflet. Este o "comedie gonzo horror", genul preferat de film al lui Taylor şi ceva ce a dorit mereu să producă. Cât despre partea cu "revenirea acasă", ar putea fi vorba despre un mega concert în Iowa sau poate chiar o revenire la trupa Stone Sour, care se destrămase cu 2 ani în urmă.

Deocamdată Corey Taylor se axează pe cariera solo şi a lansat în toamna lui 2020 primul său album solo, "CMFT". Track-ul include 13 piese, iar single-urile sunt "Black Eyes Blue", "CMFT Must Be Stopped", "HWY 666", "Culture Head" şi "Samantha's Gone". O altă pasiune a solistului este scrisul, Corey având în bibliografie 4 cărţi cu poate cele mai lungi titluri pe care le-a avut cărţile comerciale în ultima vreme. Între anii 2001 şi 2016 avea o rubrică dedicată în publicaţia britanică "Rock Sound".

Cât despre Slipknot, vă reamintesc că trupa va concerta la Bucureşti pe 20 iulie 2022, la Romexpo.