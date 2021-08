Slipknot oferă un tribut pentru toboşarul şi fondatorul Joey Jordison, care a murit pe 27 iulie

Clipul de 8 minute începe cu mesajul transmis de Slipknot către familia lui Joey şi către fani, urmat de secvenţe din concertele Slipknot. Sunt imagini capturate de camera toboşarului, care îl prezintă pe Joey Jordison în acţiune în cele mai animate momente ale concertelor. Vedem şi interviuri cu artistul, imagini din culise, filmări din maşina sa în drum spre repetiţii, toate încheiate cu o baladă Slipknot ("Circle") şi un colaj de fotografii cu artistul.

Iată mesajul transmis de trupă:

Oferim condoleanţe familiei şi celor dragi lui Joey în acest moment de pierdere imensă. Arta, talentul lui Joey Jordison şi spiritul său nu puteau fi oprite sau ţinute în frâu. Impactul lui Joey asupra Slipknot, asupra vieţilor noastre şi asupra muzicii pe care el o iubea nu poate fi calculat. Fără el, noi nu am exista. Jelim pierderea sa alături de întreaga familie Slipknot. Te iubim, Joey.

Iniţial Slipknot şi-a înnegrit toate avatarurile de pe paginile social media după anunţul morţii lui Jordison venit din partea familiei sale. Joey a fost membru al trupei Slipknot de la înfiinţarea sa în 1995 şi până în 2013. A fost cunoscut ca "Number 1" în trupă şi a apărut pe toate albumele de studio ale formaţiei în afară ultimelor 2: ".5: The Gray Chapter" şi "We Are Not Your Kind". Circulau zvonuri că muzicianul ar fi fost concediat din trupă în 2013, dar nu e foarte clar motivul plecării sale.

Jordison a avut probleme de sănătate în anii 2010, mai precis o afecţiune neurologică, mielită transversă, care îi afecta abilitatea de a merge şi a cânta la tobe. În 2018 după o perioadă de tratamente şi-a anunţat totuşi revenirea în muzică. Artistul a mai colaborat cu trupe precum Scar the Martyr, pe care a şi fondat-o, lansând un album în 2013 prin Roadrunner Records. A fondat şi trupa Vimic, a colaborat cu Murderdolls, Sinsaenum şi Rob Zombie, fiind şi parte din Ministry în 2018.

Pe numele său complet Nathan Jonas Jordison, el începea să cânte la tobe de la vârsta de 8 ani. Una dintre apariţiile sale legendare intrate în pop culture este cea din videoclipul lui Marilyn Manson "Tainted Love". Imaginea sa unică îmbină personajele din filmele horror japoneze cu arta kabuki şi machiajele KISS.