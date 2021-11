Tudor Chirilă revine pe scenă, cu piesa "Visul American": one man show de neratat

Reprezentaţiile "Visul American" vor avea loc pe 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15 şi 18 decembrie la Teatrul de Comedie din Bucureşti, Sala Radu Beligan. Acest spectacol reprezintă o montare a celebrelor monologuri ale lui Eric Bogosian, care compun one man show-ul "Drinking In America" şi care a debutat off Broadway la American Place Theater în 1986. Cu această ocazie Tudor Chirilă, solistul Vama revine pe scenă după 2 ani.

Universul prezentat de Bogosian tulbură şi spune povestea Statelor Unite, ţara tuturor posibilităţilor, dar şi a ispitelor. Iarina Demian şi Tudor Chirilă au construit un univers special, care va surprinde, amuza, întrista şi te va pune pe gânduri. Visul american va fi disecat, decorticat până ce se va vedea tot ce e putred şi fals în spatele său. Se poartă monoloage despre libertatea reală, permisul de port armă, lipsa de prejudecăţi, despre alcool şi droguri legalizate.

Un ecran multimedia de 25 de metri pătraţi acompaniază parcursul celor 9 personaje pe care le joacă Tudor Chirilă, printr-un video design conceput de Dilmana Yordanva. Scenografia poartă semnătura Irinei Moscu, iar de lighting design s-a ocupat Daniel Klinger.

Iarina Demian despre spectacol:

Monoloagele lui Eric Bogosian, deja celebre în toată lumea, sunt desigur pentru orice actor un vârf de lance, o piatră de încercare. Am adunat parte din ele sub o umbrelă și le-am intitulat Visul American! (...) VISUL AMERICAN a devenit călătoria fascinantă a unui nebun, care vrea să mângâie cerul cu podul palmei. Am încercat să risipesc incertitudinile și să țin pasul FRUMOASEI LUI NEBUNII, în speranța că voi reuși.

Tudor Chirilă despre spectacol:

Mi-ar prinde bine să reușesc să exprim în cuvinte cât de bine m-am simțit lucrând la spectacolul ăsta la care visez de mult timp. Ce echipă bună am făcut cu Iarina Demian, ce loc liniștit și creativ a devenit Teatrul de Comedie în ultimele două luni și cât de mult am învățat de la cele nouă personaje la care am lucrat. Și cum am ajuns să le iubesc. N-aș fi crezut că un text scris în 1986 poate să fie atât de actual, de parcă ar fi fost scris în 2021, la fel cum nu-mi imaginam că visul american devine visul românesc, o himeră care continuă să lase urme în noi toți. Veniți la teatru, rămâne una din cele mai frumoase forme de a ne oglindi cu bunele și relele noastre. It's gonna be real fun! Nu vreau să rămână nespus: îți mulțumesc Iarina, pentru răbdarea, tenacitatea și hotărârea cu care m-ai condus în acest rol. Let the show begin:)

Teaser spectacol:

Biletele se pot achiziţiona online de pe platforma www.iabilet.ro şi de pe site-ul oficial al Teatrului de comedie (www.comedie.ro) sau de la Casa de Bilete a Teatrului de Comedie (Strada Sf. Dumitru nr 2, Bucureşti). Accesul este permis doar persoanelor cu vârsta de peste 16 ani şi în limita a 30% din capacitatea sălii, doar pentru cei cu green pass.