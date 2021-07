Vama - Cântă cu mine

Piesa "Cântă cu mine" are muzica semnată de membrii trupei VAMA, versurile scrise de Tudor Chirilă, iar mixul și masterul realizate de Gelu Ionescu. Noua piesă va putea fi ascultată live în cadrul concertului de pe 29 iulie, pe care formația îl va susține la Arenele Romane.

"Am să repet asta mereu. E multă muncă la un cântec. De la idee la producție e drum întortocheat, presărat cu decizii și mereu te întrebi dacă sunt cele mai bune. Iar când ești într-o trupă, nu mai vorbesc. În cazul nostru, totul se înmulțește cu cinci. Apoi cântecul iese în lume și lumea judecă fiecare decizie muncită cu nonșalanța omului care consumă în viteză. E un fapt. Atât despre asta, voiam să știți că e multă muncă. Multă de tot. Și că un cântec e copilul unei trupe.

Videoclipul de mai jos este poate cel mai de "trupă" pe care îl avem. Și poate cel mai spectaculos. A fost unul din momentele alea rare când totul a mers cum ne-am dorit/propus. Colegii mei au devenit actori peste noapte și au făcut-o într-un mare fel. Fără să vrem, împreună cu fratii Mustățea, am spus o poveste cu un mesaj simplu: e foarte greu singur, e nevoie de împreună, muzica poate să te ajute să te regăsești, muzica leagă. Sună banal ca un clișeu cu un apus de soare, însă după ce am cântat la 100 de metri deasupra pământului pe o turbină eoliană, mi-am zis că, uite, frate, un apus pe care nu l-am mai văzut. Enjoy and share if you love this", a declarat Tudor Chirilă.