Tudor Chirilă: "Cel mai mare compromis îl fac în Vama" - VIDEO

Presat de timp, Tudor Chirilă a condensat în două ore de discuție o mulțime de teme și subiecte. Pornind de la începuturile sale în muzică și educația primită în familie, Tudor și Gojira au discutat, pe rând, despre trupa Vama Veche, politică și idealism, importanța unui producător muzical, compromisuri și negociere, televiziune, show-uri de talente, pandemie, creativitate, hituri și zvonuri. Așa cum era firesc, și educația a fost unul dintre subiectele abordate, Tudor susținând încă o dată ideea că este extrem de important pentru un copil să aibă niște profesori buni, care să-l ghideze. La capitolul politicieni pe care îi admiră, acesta l-a numit pe Corneliu Coposu, apreciindu-l pentru "moștenirea pe care a lăsat-o: a mers drept în țara șmecherilor".

Ajunși la subiectul compromisuri, Gojira l-a întrebat pe Tudor care e cea mai mare concesie pe care a făcut-o. "Formația Vama", a fost răspunsul lui Tudor, Gojira ajungând apoi la ruperea trupei Vama Veche și etichetând problema asta a destrămării exact în punctul culminat drept o meteahnă românească.

Revenind la subiectul compromis, Tudor a explicat de ce consideră că trupa din care face parte e o muncă continuă de negociere.

Cât despre ruperea trupei Vama Veche, acest lucru s-a datorat lipsei de maturitate, pe care Tudor și-a atribuit-o atât lui, cât și colegilor.

Tudor a detaliat, apoi, cât de multe lucruri a învățat de când s-a destrămat Vama Veche, povestind cum a fost să lucreze la albumul "Better" cu un producător străin, respectiv James Lewis.

"Am învățat foarte bine ce înseamnă să lucrezi cu un producător. Am învățat ce înseamnă un producător afară. Am desființat niște mituri: mitul producătorului care-ți scrie ție muzica și-ți face ție orchestrația și tu nu trebuie să contribui cu nimic. Nu există așa ceva. Un producător adevărat este de fapt un regizor, care lucrează cu actorii, care sunt membrii trupei, și cu instrumentele respective, dar dacă tu nu livrezi, el n-are ce pune împreună. Mai sunt niște gimmick-uri care se întâmplă în post-producție, dar foarte mult este despre cât de mult și ce efort face producătorul să înțeleagă ce e în trupa aia."

Cu acest prilej, Tudor a anunțat și un viitor single - "Îmi pare rău", melodie trasă în trei versiuni.

În ciuda dificultății găsirii unui echilibru într-o formație cu multe opinii creative, Tudor susține că lucrurile merg mai bine atunci când există pluralitate la capitolul compoziție muzicală.

Nu au fost trecute cu vederea nici concursurile de talente. Tudor Chirilă a mărturisit că inițial a vrut să filmeze un singur sezon la Vocea României, dar a ajuns să se implice foarte mult, iar asta l-a făcut să mai rămână. Acesta a subliniat, totodată, că dincolo de calități vocale, orice concurent trebuie să facă show.

În pandemie, Tudor Chirilă nu a dus lipsă de creativitate. Din contră, a lansat o mulțime de piese și se pregătește să lanseze și un EP. Ce i-a lipsit a fost, însă, libertatea de a se deconecta și relaxa printr-un sport foarte drag lui. "Pe mine mă deranjează că n-am putut să schiez", a mărturisit Tudor, sperând ca iarna acesta să poată recupera.

La final, Gojira a vrut să lămurească un subiect început în podcastul său cu Connect-R: a existat propunerea de a face featuring pe "Vara nu dorm"?

Cât despre apariția piesei "Perfect fără tine", ea nu a venit ca un răspuns la "Vara nu dorm", așa cum s-ar fi insinuat la momentul apariției.

""Perfect fără tine" a apărut într-un moment în care ne-am așezat la compoziție și am zis: <<Hai să facem două hituri>>. Așa ne-am așezat la masă: <<Hai să facem două hituri>>. Iar eu am venit cu tableta, mă mutasem la maică-mea cu gagică-mea și cu copilul, pentru că își refăcea cineva apartamentul sub noi, și într-o seară, cu tableta, am făcut un cântec care era mai mult dance. Și când am ajuns la sală, am început să dezvoltăm, și ne-a venit ideea asta de reggae. Și piesa nu e reggae, de fapt, e doar refrenul. Strofa nu e reggae. Și cealaltă piesă e "Zile fericite", cu Guess Who, care mie mi-a plăcut foarte mult, dar care nu a mai intrat pe radio."