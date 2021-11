Megadeth anunţă noul album "The Sick, The Dying and the Dead", care va sosi în 2022

După tumultul concedierii basistului David Ellefson din cauza unui scandal sexual, trupa s-a regrupat şi e gata ne propună un nou material discografic. Solistul şi liderul trupei, Dave Mustaine a dezvăluit numele şi data de lansare pentru "The Sick, The Dying and the Dead" în cadrul unui interviu acordat revistei American Songwriter. A fost o discuţie pe larg, ce a atins şi subiecte personale, precum lupta artistului cu cancerul în ultimii 2 ani. S-a discutat şi despre recentul parteneriat cu producătorul de instrumente muzicale Gibson.

Mustaine, în vârstă de 60 de ani a decis să dea acest nume dur LP-ului în relaţie cu ciuma şi nu neapărat cu actuala pandemie. Parţial există totuşi o influenţă din partea acestui nou virus care a cuprins întregul glob. Aparent Megadeth a dorit de fapt să facă o cronică a manifestărilor umane în faţa unor încercări similare: Coronavirus, gripă porcină, Ebola şi altele, toate apărând pe noul album.

Ciuma primeşte o melodie dedicată, care ne ia de la apariţia bolii, de la şobolanii de pe vapoarele care au andocat în Sicilia. Mustaine and co au adunat riff-uri şi muzică arhivată în ultimii ani, iar unele riff-uri se trag chiar din adolescenţa solistului. Conform artistului, o piesă compusă la 15 sau 55 de ani e bună câtă vreme riff-ul e unul de calitate, indiferent cât timp a trecut. Încă nu e clar cine cântă la bas în cadrul Megadeth după concedierea lui Ellefson, care insistă că a avut un rol important în compoziţia de material nou. Mustaine a subliniat totuşi ca piesele lui David au fost scoase de pe disc după despărţirea de el în mai 2021.

Megadeth a încheiat recent un turneu numit "The Metal Tour of the Year", alături de Lamb of God, Trivium şi Hatebreed. Megadeth a cântat ultima dată în România în iulie 2016, atunci când a urcat pe scenă de la Arenele Romane pentru a promova albumul "Dystopia".