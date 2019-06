Dave Mustaine a transmis vestea despre afecţiunea sa fanilor prin reţelele de socializare. Printre artiştii care s-au luptat cu boli similare se numără Bruce Dickinson, de la Iron Maiden, care a trecut prin asta în 2014-2015. Actorul Hugh Jackman a avut un cancer de piele care a revenit de 6 ori, iar Michael Douglas s-a vindecat de cancer la gât cu câţiva ani în urmă, în urma tratamentului.

Şi actorul Val Kilmer a trecut peste cancerul la gât, boală învinsă prin operaţii şi radioterapie. Dave Mustaine rămâne încrezător în şansele sale şi a transmis următorul mesaj fanilor:

Am fost diagnosticat cu cancer la gât. Este în mod clar ceva care trebuie respectat şi înfruntat, dar am mai înfruntat obstacole în trecut. Sunt în contact apropiat cu doctorii mei şi am pus la punct un tratament care ar avea o rată de succes de 90%. Tratamentul a început deja.

Din nefericire asta înseamnă că trebuie să îmi anulez majoritatea concertelor din 2019. Megacruise 2019 se va întâmpla, iar trupa va face parte din acel eveniment. Toate informaţiile aduse la zi se vor găsi pe megadeth.com pe măsură ce realizăm planurile. Megadeth va fi din nou la drum cât de curând.

Între timp Kiko, David, Dirk şi cu mine suntem în studio, lucrând la următorul album, succesorul lui "Dystopia", pe care abia aştept să îl asculte toată lumea. Sunt foarte recunoscător întregii echipe: familia, doctori, membrii ai trupei, antrenori şi mulţi alţii.

Vă voi ţine la curent. Ne vedem în curând.