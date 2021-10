Solistul şi chitaristul Rammstein lansează coverul "Always on My Mind"

"Always On My Mind" este la bază piesa lui Willie Nelson, o melodie americană hit şi una dintre cele mai apreciate balade din lume. Acest single se regăseşte pe albumul cel nou Emigrate, "The Persistence of Memory", numit astfel după o pictură a lui Salvador Dali. Emigrate, proiectul chitaristului Rammstein Richard Kruspe a ajuns deja la 3 albume de studio, după primul, cel din 2007, care purta chiar numele formaţiei şi al doileam "Silent So Long", sosit în 2014, plus "A Million Degrees" din 2018.

În noiembrie 2021 soseşte albumul cu numărul 4, care include 9 piese. De-a lungul anilor Emigrate a colaborat cu Jonathan Davis, solistul Korn, cu Lemmy şi Peaches. Richard Kruspe s-a dedicat acestui proiect muzical pentru a putea colabora cu multiple nume şi a explora şi alte segmente muzicale faţă de Rammstein. A declarat că prin Emigrate se exprimă mai bine drept compozitor şi solist, fără deadline-uri şi restricţii.

Rammstein a lansat albumul cu numărul 7 în mai 2019 prin UME şi Spinefarm în Europa şi Caroline Records în SUA. În ultimul an nu a mai putut promova acel material din cauza pandemiei, dar în 2022 îşi va aduce show-urile pirotehnice în America de Nord. În 2021 solistul Till Lindemann a avut probleme cu legea în Rusia, asta după ce lansase o piesă în limba rusă dedicată Moscovei.

Tot în 2021 Rammstein a colaborat cu Balenciaga pentru o colecţie de haine. În plus, trupa a profitat de pandemie pentru a înregistra un nou album în Franţa, lucru confirmat de la începutul anului de Flake, omul de la clape. Între timp Till Lindemann a dizolvat trupa Lindemann, compusă din el şi Peter Tagtgren, de la Hypocrisy şi cu care a rămas în relaţii rele, cei doi bârfindu-se în media în ultimele luni.

Lindemann a păstrat totuşi numele proiectului şi va colabora cu alţi artişti.