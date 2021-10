Ariana Grande şi Kelly Clarkson au lansat o piesă de Crăciun: "Santa, Can't You Hear Me"

Pe 15 octombrie Kelly Clarkson a lansat un nou album de Crăciun, "When Christmas Comes Around", care include o colaborare cu Ariana Grande. Cele două îşi măsoară puterea vocilor pe "Santa Can't You Hear Me", care include zurgalăi, vocalize şi armonizări plăcute de voci. Kelly Clarkson nu e străină de coveruri care fac senzaţie, artista cântând o versiune senzaţională a piesei "Enjoy the Silence" de la Depeche Mode în cadrul emisiunii sale, "The Kelly Clarkson Show".

A fost cântată în cadrul segmentului Kellyoke şi respectă mesajul şi sound-ul piesei originale. Alte coveruri care s-au mai auzit în acea emisiune sunt "Drivers License" de la Olivia Rodrigo, "Boom Clap" de la Charli XCX, "Mad World" de la Tears for Fears şi "Times Like These" de la Foo Fighters. Kelly Clarkson a mai lansat un single de pe noul album de Crăciun şi în septembrie, unul cu mesaj ciudat: "Christmas Isn't Canceled (Just You)". Face aluzie la foştii săi iubiţi şi la fenomenul de "cancel culture". Artista de 39 de ani are şi o colaborare cu Chris Stapleton pe albumul nou de Crăciun. Acesta este LP-ul cu numărul 9 din cariera sa şi include 12 track-uri, plus 3 bonusuri.

Kelly s-a inspirat din experienţele sale din ultimii 2 ani şi a inclus atât coveruri după colinde, cât şi piese originale. Muziciana nu e la primul album de Crăciun, lansând şi "Wrapped in Red" în 2013. În 2019 a lansat un remake al piesei "Baby, it's Cold Outside", alături de John Legend.

Ariana Grande a anunţat la începutul lunii octombrie că va dona 5 milioane de dolari sub formă de terapie gratuită cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii Mentale. Ariana vine după un an de succes, lansând în 2020 albumul "Positions". A devenit şi jurat The Voice, a colaborat cu Demi Lovato şi a apărut pe un remix al hitului lui The Weeknd, "Save Your Tears".