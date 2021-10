Passenger vine în 2022 la București - Data concertului și detalii despre bilete

Mike Rosenberg, cunoscut mai mult sub numele său de scenă, Passenger, este un cântăreț-compozitor de folk-rock din Brighton, Anglia, ce a câștigat un număr impresionant de premii pentru activitatea sa muzicală. Printr-un timbru distinctiv și o piesă încărcată de emoție, acesta a reușit în 2013 să se facă auzit la nivel internațional. Piesa "Let Her Go" a fost Number One în 17 țări, înregistrând vânzări de peste un milion de copii în UK și peste 3 milioane de exemplare în Statele Unite.

Cu toate că și-a pornit cariera cântând la colțurile străzilor din UK, a ajuns în scurt timp să umple stadioane din toată lumea, având în prezent peste trei miliarde de vizualizări pe YouTube.

După lansarea celui mai recent album, "Songs For The Drunk And Broken Hearted", Passenger a pornit într-un turneu european cu trupă live, în care va interpreta noile piese, dar și piese devenite deja clasice. Acest turneu îl va aduce pe artist și în România. Pe 1 iulie 2022, Passenger va concerta la Arenele Romane din București, show-ul urmând să respecte regulile în vigoare la data desfășurării evenimentului.

Bilete la concertul Passenger de la București, iulie 2022:

Biletele pentru concertul PASSENGER de la Arenele Romane din București pot fi achiziționate începând cu 22 octombrie 2021.

Prețurile biletelor:

100 de lei (Acces General cu loc pe scaune sau în picioare),

195 de lei (Golden, cu loc în picioare, în fața scenei)

250 lei (Premium, cu loc pe scaun, în apropierea scenei).

Biletele pot fi de asemenea achiziționate de deținătorii unui voucher sau ai unui pachet reSTARt Emagic.

Reguli de acces

Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorului și include respectarea tuturor restricțiilor și ale posibilelor condiții suplimentare impuse de autoritățile locale înainte de eveniment și în timpul desfășurării evenimentului.

Cu scopul de a asigura sănătatea și siguranță participanților, a staffului și a artiștilor, evenimentul se va desfășura cu respectarea măsurilor legale locale impuse de autorități la data desfășurării evenimentului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a impune oricare sau toate dintre măsurile următoare pentru participanți: prezentarea dovezii vaccinării și/ sau dovezii testării și/ sau dovezii prezenței anticorpilor pentru SARS-CoV2, păstrarea distanței sociale față de alți participanți, minimizarea aglomerării de oameni prin acceptarea sosirii la locație la orele comunicate și/ sau purtarea măștii.