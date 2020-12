"Sunt încântat să vă împărtășesc încă o piesă și un nou videoclip de pe noul meu album, "Songs for the drunk and broken hearted", care va fi lansat în mai puțin de o lună. Această piesă se numește "Remember to forget" și la fel ca și "Suzanne" se concentrează pe un personaj la fel de beat și depresiv, cu care mulți dintre oameni sunt deja familiari.... Este o piesă despre acel tip care se împiedică de tine și de prietenii tăi atunci când sunteți la bere și care încearcă să se alăture petrecerii. Tipul care se lovește de masa ta în timp ce iei cina cu iubita / iubitul sau alte persoane și varsă bere peste voi, el e tipul care stă prea aproape de tine și vorbește despre nimicuri cu respirația mirosindu-i a whiskey și țigări, în timp ce tu te uiți la echipa ta de fotbal pierzând meciul...El e tipul care se urcă pe scenă și încearcă să-l înlocuiască pe vocalist...", a detaliat Passenger.

După cum menționa și Passenger în mesajul său transmis publicului, "Remember To Forget" este extras de pe noul album "Songs for the Drunk and Broken Hearted". Discul va apărea în luna ianuarie a anului viitor, la doar 6 luni de la apariția discului anterior, "Patchwork".

Printr-un timbru distinctiv și o piesă încărcată de emoție, Michael David Rosenberg, cunoscut sub pseudonimul Passenger, a reușit în 2013 să se facă auzit la nivel internațional. Piesa "Let Her Go" a fost Number One în 17 țări, înregistrând vânzări de peste un milion de copii în UK și peste 3 milioane de exemplare în Statele Unite.