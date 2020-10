Passenger se menține extrem de productiv chiar și în pandemie. Cel de-al 13-lea material de studio al artistului britanic a fost scris în ultimele săptămâni. Intitulat "Songs for the drunk and broken hearted", LP-ul va apărea în luna ianuarie a anului viitor, la doar 6 luni de la apariția discului anterior, "Patchwork". Piesa cu care își începe promovarea acestui nou LP este "A Song For The Drunk And Broken Hearted" și, așa cum indică și titlul, este reprezentativă pentru direcția tematică a noului disc.

Passenger: "Clovnii reprezintă așteptarea idioată și obositoare potrivit căreia oamenii ar trebui să "afișeze un zâmbet" sau "o față curajoasă"...chiar și atunci când lucrurile devin dificile"

"Acesta este videoclipul ușor terifiant pentru piesa "A Song For The Drunk And Broken Hearted", melodia titulară de pe noul meu album. Sunt un fan masiv al celui mai recent film Joker și totodată și a trilogiei Batman, așa că piesa asta a părut a fi scuza perfectă pentru a mă costuma într-un clovn și a face pe toată lumea să se simtă puțin inconforrtabil... (de parcă anul acesta nu ar fi fost suficient de inconfortabil...). Iubesc mult această piesă, mi se pare că transmite cât de depresiv poate să fie să stai într-un pub și să bei atunci când oamenii din compania ta nu sunt în regulă și atunci când nu ai o stare de spirit OK. Mi se pare că a te îmbăta nu face decât să amplifice ceea ce simți deja, așa că dacă te simți oricum oribil, situația e dificilă de la bun început. Clovnii (dincolo de faptul că sunt înfricoșători și ciudați) reprezintă așteptarea idioată și obositoare potrivit căreia oamenii ar trebui să "afișeze un zâmbet" sau "o față curajoasă"...chiar și atunci când lucrurile devin dificile. Suntem învățați să facem asta de la o vârstă fragedă și cred că asta este, probabil, rădăcina nefericirii în multe dintre cazuri", a detaliat Passenger.

Printr-un timbru distinctiv și o piesă încărcată de emoție, Michael David Rosenberg, cunoscut sub pseudonimul Passenger, a reușit în 2013 să se facă auzit la nivel internațional. Piesa "Let Her Go" a fost Number One în 17 țări, înregistrând vânzări de peste un milion de copii în UK și peste 3 milioane de exemplare în Statele Unite.