Lyric Video: Passenger - What You're Waiting For

"What You're Waiting For" se regăsește pe albumul "Songs for the Drunk and Broken Hearted", un material finalizat în pandemie.

"Sunt extrem de mândru de acest album. A fost un proces îndelungat, până să ajung în acest punct, dar cred că albumul este mult mai bun tocmai din acest motiv... Am crezut că l-am finalizat la începutul anului trecut și că va fi gata pentru lansare în mai, dar din cauza carantinei am hotărât să-l punem pe pauză și suntem fericiți că am făcut asta. În ultimele luni am compus câteva piese noi, o parte dintre ele ajungând pe acest album...", a povestit Passenger.

"Songs for the Drunk and Broken Hearted" a fost lansat pe 8 ianuarie, la doar 6 luni de la apariția discului anterior, "Patchwork". Discul conține single-urile "A Song For The Drunk And Broken Hearted" și "Suzanne".

Printr-un timbru distinctiv și o piesă încărcată de emoție, Michael David Rosenberg, cunoscut sub pseudonimul Passenger, a reușit în 2013 să se facă auzit la nivel internațional. Piesa "Let Her Go" a fost Number One în 17 țări, înregistrând vânzări de peste un milion de copii în UK și peste 3 milioane de exemplare în Statele Unite.