Gala MTV Europe Music Awards 2021 va fi transmisă live din Budapesta

O sărbătoare a muzicii pentru publicul din întreaga lume, evenimentul va găzdui spectacole și apariții ale celor mai iubite staruri actuale. Publicul din România va putea urmări evenimentul pe data de 14 noiembrie pe MTV, live, începând de la ora 20:00 (pre show) și orele 21:00 (main show). Gala va fi difuzată și în reluare pe 15 noiembrie (orele 10:10, 14:25, 19:25, 22:45).

"Cu o amprentă globală care cuprinde 180 de țări și nenumărate culturi, gala MTV EMA din 2021 va fi un prilej incredibil pentru ca publicul nostru să celebreze împreună muzica și puterea ei de a depăși orice graniță. După o perioadă atât de lungă, sunt foarte fericit că evenimentul se va desfășura la Budapesta, pe durata unei nopți ce va fi cu siguranță una extraordinară și va răsuna la nivel global", a declarat Raffaele Annecchino, Președinte și CEO al ViacomCBS Networks International.

Gala MTV EMAs 2021 va fi difuzată pe tot globul pe 14 noiembrie, ca o celebrare a "Muzicii pentru Toți". Unul dintre cele mai mari show de premii muzicale ale anului care sărbătorește cei mai tari artiști din întreaga lume, MTV EMAs le oferă fanilor muzicii o experiență unică, pe mai multe platforme, în rețeaua globală MTV din 180 de țări. Gazda show-ului, lista nominalizărilor, prezentatorii și artiștii urmează să fie anunțați în curând.

Ediția anterioară MTV EMAs a avut loc pe 8 noiembrie 2020. Marii câștigători ai serii au fost membrii trupei BTS, care au primit patru trofee: "Best Song," "Best Group," "Best Virtual Live" și "Biggest Fans". Lady Gaga a avut cele mai multe nominalizări (7) și a câștigat un singur premiu - "Best Artist". În cadrul evenimentului au susținut live-uri artiști precum Doja Cat, Little Mix, Sam Smith, David Guetta și Alicia Keys.