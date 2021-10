Ce știm despre noul album al lui Adele, după primul ei live pe Instagram

Au trecut 6 ani de când Adele revenea în atenția publicului cu piesa "Hello", scriind istorie cu acest single ce a devenit cel mai rapid vândut din istorie, la momentul lansării. Albumul "25" a debutat, de asemenea, pe prima poziție în topurile a 32 de țări, parcursul ascendent al artistei britanice părând de neoprit.

Nu știm dacă lansarea unui nou LP a fost întârziată de pandemie, sau lucrul la noul material a durat mai mult decât de obicei. Cert este că publicul a devenit nerăbdător și că, spre încântarea tuturor, veștile recente sunt îmbucurătoare.

Adele pare să pregătească o nouă lansare pe cai mari, împânzind orașele cu postere misterioase. Numele artistei nu apare nicăieri, dar numărul "30" este scris mare, acest mesaj fiind, pe cât de criptic, pe atât de explicit pentru fanii artistei. Adele și-a denumit toate albumele după vârsta la care au început a fi înregistrate, așa încât e foarte probabil "30" să fie titlul noului ei LP.

Posterele misterioase au fost reperate în orașe ca Manchester, Tokyo, Stockholm, Paris, Amsterdam, Toronto, New York, iar lista poate continua.

30 spotted at the BBC👀Hello @Adele is that you? pic.twitter.com/von6izHEmU

— BBC Radio 1 (@BBCR1) October 4, 2021