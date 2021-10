James Blake a lansat albumul "Friends That Break Your Heart"

Iubirea poate fi distructivă, iar prietenia poate provoca fracturi și mai adânci. Cu noul său album, James Blake reușește să exploateze modurile în care aceste emoții pot fi amestecate, spre o rezoluție cu final fericit sau mai puțin fericit. Materialul include 12 piese ce nu te pot lăsa indiferent, vulnerabilitatea cu care artistul își expune trăirile interioare creând o intimitate fără precedent.

"Friends That Break Your Heart" include single-urile "Say That You Will", "Famous Last Words" si "Life Is Not The Same", precum și colaborări cu SZA și Monica Martin. Discul a fost lansat oficial pe 8 octombrie și poate fi achiziționat de pe majoritatea platformelor de streaming.

Tracklist "Friends That Break Your Heart" - James Blake:

Famous Last Words Life Is Not The Same Coming Back (feat. SZA) Funeral Frozen (feat. JID & SwaVay) I'm So Blessed You're Mine Foot Forward Show Me (feat. Monica Martin) Say What You Will Lost Angel Nights Friends That Break Your Heart If I'm Insecure

James Blake se află în spatele multora dintre cele mai populare și influente albume ale secolului 21. El a făcut parte din producția albumelor "Blonde" de la Frank Ocean și "DAMN", al lui Kendrick Lamar, precum și "4:44" a lui JAY-Z și "Lemonade", de la Beyonce.

Piesa "King's Dead", în colaborare cu Jay Rock, Kendrick Lamar și Future, care a apărut pe coloana sonoră a blockbuster-ului Black Panther, a primit triplă certificare de platină și i-a adus lui Blake primul premiu GRAMMY în categoria "Best Rap Performance".

În 2013, Blake a primit premiul Mercury Prize și a fost nominalizat la premiile GRAMMY în categoria "Best New Artist". Albumul său din 2019, "Assume Form" a ajuns pe locul 21 în Billboard Top 200, marcând cea mai de succes intrare a lui de până acum în acest top. Discul a inclus colaborări cu Travis Scott, Moses Sumney, Rosalía și André 3000.

Nerestricționat de un gen anume, James Blake reușește să aducă fiecărei piese compuse o serie de elemente clasice și o inconfundabilă emoție. Cu aproape 300 de milioane de stream-uri în mai puțin de un an, popularitatea lui James Blake în industria muzicală este în continuă ascensiune.