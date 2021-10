Evanescence revine la București în iunie 2022

Pe 7 iunie 2022, Evanescence revine la București, urmând să prezinte fanilor piese de pe cel mai recent material, "The Bitter Truth". Show-ul va avea loc la 3 ani de la ultima vizită a formației în țara noastră, ce s-a soldat cu un concert desfășurat tot la Arenele Romane. Noul eveniment, din 2022, va marca cel de-al șaselea concert Evanescence în România.

Evanescence se află din nou într-o formulă magică în care vocea celebrei vocaliste Amy Lee înnobilează piesele care au consacrat trupa și care au rămas nemuritoare pe buzele fanilor din întreaga lume. Cu albume vândute în zeci de milioane de exemplare în întreaga lume, muzica Evanescence a fost răsplătită cu numeroase nominalizări și premii internaționale, printre care două Grammy-uri primite în anul 2004 pentru piesa "Bring Me To Life", la categoriile "Best New Artist" și "Best Hard Rock Performance".

Albumul "Fallen" a ramas până în prezent în topul preferințelor celor ce iubesc muzica rock, acesta fiind certificat cu platină în întreaga lume. "Fallen" este unul dintre cele opt albume, ale tuturor timpurilor, care au reușit să rămâna în top Billboad 200 pentru o perioada mai mare de un an. "The Open Door" (2006) a marcat un nou succes în palmaresul celebrului grup, cu piese precum "Lithium" sau "Sweet Sacrifice", iar "Evanescence" (2011) a ajuns pe primele locuri imediat după lansare și a fost premiat cu Aur în Australia, Canada și Marea Britanie.

Muzica formației Evanescence poartă o paletă întreagă de influențe și a fost încadrată de către critici în diverse categorii, de la rock, nu metal și gothic, la industrial, progressive sau hard rock. Cu valențe sofisticate și o atenție deosebită pentru detalii, Evanescence a reușit să ofere publicului piese fascinante, care au trecut deja proba timpului.

Prețuri bilete la concertul Evanescence din iunie 2022:

Primele 200 de bilete vor avea prețuri Early Bird, pentru fiecare categorie în parte. Se vor putea cumpăra atât bilete cu loc, cât și fără. Pentru mai multe detalii, accesați Agenda InfoMusic.