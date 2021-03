Lyric Video: Evanescence - Better Without You

Cel de-al 5-lea material de studio al trupei Evanescence, "The Bitter Truth" a fost lansat oficial pe 26 martie și aduce în atenția publicului o serie de tematici arzătoare. Pentru prima oară, Amy Lee a vorbit deschis despre probleme întâmpinate la nivel politic, mărturisind într-un interviu pentru Loudwire Nights că a ezitat puțin înainte de a intra în aceste subiecte. Vocalista cuprinde în versuri și o mulțime de frici și angoase pe care a reușit să le accepte și să le depășească treptat, prin intermediul muzicii.

Amy Lee: "La nivel personal, cel mai mare adevăr nefiltrat (Bitter Truth) este că viața e scurtă"

"Am vrut ca acest album să fie brut și visceral, raportându-se foarte mult la experiențele personale prin care am trecut. Vorbim în versuri despre a fi uman, a fi îndurerat și a porni din acest spațiu emoțional înainte de a-ți regăsi drumul. Întregul proces de creație a fost despre a-mi înfrunta fricile și lucrurile din interiorul meu pe care nu mi-e ușor să le recunosc. La nivel personal, cel mai mare adevăr nefiltrat (Bitter Truth) este că viața e scurtă; nu vom trăi pentru totdeauna."

De pe albumul "The Bitter Truth" au fost promovare anterior piesele "Wasted On You", "Use My Voice" și "Yeah Right". Discul conține 12 piese noi produse de Nick Raskulinecz.

Tracklist "The Bitter Truth" - Evanescence: