"Better Without You" aminteşte de perioda de aur a trupei de la începutul anilor 2000, cel puţin ca vizual. Judecând după acei piloni şi abundenţa de lumină roşie, dar şi figurile întunecate misterioase cineva a jucat prea mult jocul "Control" pe PC sau consolă. Amy Lee explorează din postura de protagonist o dimensiune abstractă, coridoare infinite ce par luate din Star Trek, iluminate impecabil. Punctul forte al acestui clip este colorizarea. În acelaşi timp e o problemă cu luminile stroboscopice şi intermitente, care pot face rău publicului sensibil la aşa ceva.

După acea peregrinare de pe parcursul clipului, Amy Lee rupe un soi de barieră şi oglindă spre alt tărâm, în căutarea adevărului suprem. Pe de altă parte, având în vedere titlul piesei, pare să fie mai degrabă o eliberare de o persoană nocivă şi toxică şi începutul unui nou capitol de viaţă. Statui se prăbuşesc, mici balerine din ceramică se topesc, iar inocenţa este lepădată în favoarea maturităţii şi adevărului cinic.

"Better Without You" primise un lyric video pe final de martie şi a fost precedat de single-uri ca "Yeah Right", prin care Amy Lee and co atacau superficialitatea industriei muzicale. Am aflat şi că Evanescence va lansa o serie de benzi desenate, "Echoes From the Void", inspirate de marile hituri ale formaţiei. În 2020 grupul a lansat piesa şi clipul "Use My Voice", prin care îndemnau publicul tânăr din SUA să meargă la vot şi să îşi făurească singuri o soartă mai bună. Acea melodie avea un lineup impresionant, incluzându-le şi pe Sharon den Adel, Lindsey Stirling şi Lzzy Hale.

În ultimii ani Evanescence a lansat coveruri după trupe ca Bananarama, "Cruel Summer", dar şi după Fleetwood Mac, prin piesa "The Chain". Evanescence a concertat în România în septembrie 2019, aflându-se pentru a cincea oară la noi, într-un eveniment găzduit de Arenele Romane.