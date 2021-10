Ed Sheeran are Covid-19 şi îşi va ţine concertele de acasă

Dacă anul trecut, evenimentele organizate de Global Citizen s-au desfășurat în online, anul acesta publicul a putut participa la o mulțime de concerte, ce au avut loc pe tot globul. Coldplay, The Fugees, Camila Cabello, Jennifer Lopez și Billie Eilish au concertat în New York, BTS în Seoul, Ed Sheeran în Paris, Metallica în Louisville, iar lista continuă cu zeci de artiști și tot atâtea locații.

The Fugees s-au reunit după 15 ani de pauză special pentru acest eveniment, marcându-și reîntoarcerea pe scenă cu cele mai mari hituri ale grupului - "Ready or Not" și "Killing Me Softly". Metallica a susținut un show incendiar în Louisville, iar Coldplay a avut o mulțime de invitați surpriză, cântând alături de Billie Eilish, Finneas, Camila Cabello și Shawn Mendes. Mai jos puteți urmări o parte dintre cele mai incitante live-uri.

Global Citizen este o platformă de acțiune socială cu impact la nivel global, care își propune să rezolve cele mai mari provocări ale lumii. Accesând platforma, publicul poate afla despre problemele cu care ne confruntăm la nivel mondial, poate lua măsuri, implicându-se în diverse cauze, și se poate alătura unei comunități angajate în schimbarea socială.

Global Citizen Live 2021

Metallica - "For Whom the Bells Tolls" în Louisville | Global Citizen Live

Metallica Performs - "No Leaf Clover" | Global Citizen Live

Fugees - "Ready or Not" | Global Citizen Live

Fugees - "Killing Me Softly" | Global Citizen Live

Coldplay - "Yellow" Feat. Camila Cabello and Shawn Mendes | Global Citizen Live

Coldplay - "Fix You" (Live cu Billie Eilish și FINNEAS în New York City) | Global Citizen Live

Coldplay & BTS - "My Universe" | Global Citizen Live

Camila Cabello & Shawn Mendes – "Señorita" (Live in New York City 2021) | Global Citizen Live

Ed Sheeran - "Shape of You" în Paris | Global Citizen Live

Ed Sheeran - "Thinking Out Loud" în Paris | Global Citizen Live

Ed Sheeran - "Shivers" în Paris | Global Citizen Live

Lorde - "Fallen Fruit" | Global Citizen Live

BTS - "Permission to Dance" | Global Citizen Live

Måneskin - "Bury a Friend" (Cover Billie Eilish) | Global Citizen Live