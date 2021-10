Ed Sheeran și Elton John vor lansa o piesă de Crăciun

Elton John se aventurează pe terenul încă neexplorat al gospel-ului, cu o influenţă puternică a acelui gen de muzică resimţită în corurile de pe "Finish Line". Cei doi artişti cântă despre mântuire pe un fundal adecvat unui track R&B. E impresionant să îl auzi pe Stevie Wonder cu o voce atât de proaspătă şi tânără la 71 de ani. Pianul şi muzicuţa fac o echipă excelenta spre finalul melodiei, inducând un romantism de New Orleans şi de balade ale anilor '80.

Solo-ul de muzicuţă îi aparţine lui Stevie Wonder, care cântă şi la pian pe acest single. Versurile vorbesc despre "cele mai întunecate drumuri, în zona de jos unde îngerii plâng". Totul părea pierdut până ce muza piesei se arată artistului la "linia de finish".

Elton John a declarat următoarele despre colaborarea cu Stevie Wonder:

Nu aş putea fi mai mândru de atât. Acesta este unul dintre cele mai bune albume pe care le-am înregistrat. Vocea lui Stevie sună la fel de bine ca la 17 ani. Cântă cu o bucurie pură şi o exuberanţă în voce. Andrew Watt a făcut o treabă incredibilă în producţie, iar procesul a fost unul magic. Am adorat întotdeauna să colaborez cu Stevie şi sunt încântat că după 50 de ani de prietenie putem realiza un duet. El a fost întotdeauna bun şi generos cu mine, iar talentul său e dincolo de incredibil. Atunci când asculţi ce poate face cu vocea şi instrumental pe "Finish Line" te vei gândi "acesta este un geniu adevărat".

Cei doi au mai colaborat în trecut, Wonder cântând la muzicuţă pe hitul lui Elton John din 1983 "I Guess That's Why They Call It the Blues". În plus ambii artişti au apărut pe piesa caritabilă din 1985 "That's What Friends Are For", pe care se regăseau şi Dionee Warwick şi Gladys Knight. Până acum de pe noul album al britanicului am ascultat două single-uri: "Cold Heart (PNAU Remix)", colaborare cu Dua Lipa şi "After all" cu Charlie Puth.

Albumul cu 16 piese va sosi pe 22 octombrie şi include featuring-uri cu nume consacrate precum Stevie Nicks, Eddie Vedder, Gorillaz şi Myley Cyrus.