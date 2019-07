Ed Sheeran la București - Un om și un cutremur de iubire pe Arena Națională

Ed Sheeran a concertat pe Arena Națională pe 3 iulie 2019, aducând împreună 46000 de oameni care au cântat și aplaudat la unison, în recunostință pentru pasiunea tânărului britanic și puterea sa de a susține un concert de unul singur pe o scenă uriașă.

Orice concert de o asemenea anvergură, care are loc pe Arena Națională din București, are un impact și o amprentă emoțională adâncă asupra celor care iau parte la o asemenea experiență. O organizare de sute de oameni care pun cap la cap fiecare detaliu în zilele de dinaintea concertului contribuie la construcția, cărămidă cu cărămidă, a unei experiențe de neuitat. Așa a fost cu siguranță și experiența concertului Ed Sheeran la București, un vis îndeplinit pentru oameni de toate vârstele.

Un prim lucru care merită menționat este ce înseamnă pentru dinamica socială a unui oraș când un eveniment de asemenea anvergură are loc: traficul e redirecționat, mijloacele de transport în comun își prelungesc programul în noapte, un număr mare de forțe ale poliției se află pe străzi, și cel mai spectaculos dintre toate, mase de oameni se mobilizează din toate părțile orașului pentru a ajunge într-un singur punct.

Ne-am amuzat pe drumul spre stadion, regăsindu-ne în postura de “pelerini”, la propriu și la figurat, purtând pelerine de ploaie și îndreptându-ne în grupuri mari către un loc “sfânt” unde urma să ne primim mântuirea prin muzică. “Pelerinaj către deschiderea inimii și a geniului creativ” l-am numit, căci asta am perceput ca fiind învățăturile principale transmise prin prezența cântărețului Ed Sheeran: Cum să trăim mai mult cu inima deschisă către iubire și cum să accesăm geniul creativ din noi, așa cum o face el pe scenă.

După încălzirea simpatică primită de la prietenii lui Ed Sheeran, Zara Larsson și James Bay în deschiderea concertului, publicul a fost surprins la ora 21 fix de urcarea pe scena a roșcatului care îndulcește inimi. El, chitarele lui și pedala de loop care ținea loc de trupă. A fost într-adevăr uimitor să vedem cum un singur om, pe o scenă atât de uriașă, ține în priză un număr atât de mare de oameni.

Publicul a vibrat la piese de pe albumul "Divide", lansat în 2017 și pentru care Ed a împărtășit că încheie un turneu de peste doi ani, la piese de pe primul său album cât și la câteva noutăți de pe următorul album care va fi lansat foarte curând. Nu au lipsit din setlist piese mult iubite de public precum “Castle on the Hill”, cu care a fost deschis concertul, “I See Fire”, de pe coloana sonoră a filmului “The Hobbit” sau hiturile “Thinking Out Loud”, “Perfect” și „Shape of You”.

Tânărul artist britanic a comunicat deschis și abundent cu publicul, împărtășind frânturi din parcursul său muzical și mărturisind că un turneu în jurul lumii înseamnă foarte mult, iar faptul că a ajuns să poată cânta într-o țară care din punctul lui de vedere are atât de puține în comun cu țara în care el s-a născut și să fie primit cu atâta căldură este de asemenea mare lucru.

Senzațiile din public au fost intense, aplauzele miilor de oameni rezonând adânc în piepturi, iar momentele în care am cântat împreună cu Ed, am aprins luminițe și am țipat cât de tare am putut de asemenea sunt momente unice de trăit pentru oamenii de pe un stadion plin. Felul în care simțeam vibrațiile sunetului la unison a aproape 50 de mii de oameni a fost, într-adevăr un moment unic și rar de trăit într-o viață.

Toate vizualurile proiectate pe ecranele uriașe de deasupra lui Ed au fost de mare efect și au adăugat o parte importantă a concertului. Dinamismul lui și vocea duioasă, momentele de rap pe care le-a avut și finalul în care a îmbrăcat un tricou în culorile Românei și a fluturat steagul au făcut deliciul publicului.

Pelerinii iubirii care au mers pe ploaie către concertul lui Ed Sheeran din București au fost răsfățați de nori pe tot parcursul concertului, până la ultima piesă, cea de la revedere, când ploaia a pornit din nou să toarne peste masa de oameni, parcă dorind să ne împrospăteze, să ne binecuvânteze și să ne invite să ne întoarcem, un pic mai deschiși, un pic mai zâmbitori și foarte recunoscători la realitatea cotidiană.