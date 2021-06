Ed Sheeran – Bad Habits

Ed Sheeran accentuează suspansul până la apariția noului său single lansând un teaser video cu stofă de trailer de film. "Bad Habits" este piesa cu care Ed și-a propus să iasă din zona de confort și să-i ia cu el și pe fanii săi, povestind despre asta într-o apariție la BBC Radio 1.

"Albumul nou e un mix al tuturor albumelor de până acum. Primul single este foarte diferit, cu adevărat diferit. De fiecare dată când am lansat un prim single de pe un album nou, cu excepția primului, am avut emoții mari. Simțeam că nu știu cum o să fie primit și iubesc senzația asta. Aș putea să lansez ceva din zona de "confort", cum ar fi o piesă în stilul "Thinking Out Loud" sau "Castle On The Hill", dar mie îmi place ideea de a lansa o piesă și a mă gândi: <<Nu știu cum o să reacționeze lumea la chestia asta>>", a declarat Ed Sheeran într-un interviu pentru BBC.