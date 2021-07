The Killers anunţă un nou album, "Pressure Machine" şi oferă un teaser video

Pe 19 iulie 2021, trupa The Killers anunţa că va reveni în august 2021 cu al şaptelea album din discografie, "Pressure Machine". Formaţia din Las Vegas ne va oferi acest material prin casa de discuri EMI pe 13 august. A fost un proiect neaşteptat, apărut ca urmare a pauzei de la concerte şi turnee provocată de pandemie în ultimul an. Formaţia avea teoretic un turneu programat pentru a promova LP-ul lansat în 2020, "Imploding The Mirage", dar totul a picat din cauza virusului. Cu timpul liber rămas, Brandon Flowers and co au început să lucreze la muzică nouă.

Iată ce a declarat Flowers despre proiect:

Totul s-a oprit şi era pentru prima oară după mult timp când am fost confruntat cu tăcerea. Şi din acea linişte a început să înflorească acest disc, plin de piese care ar fi fost altminteri prea tăcute şi înecate de sunetul tipic al discurilor Killers.

Ni se promite cel mai personal material discografic de până acum, Brandon integrând în el povesti din copilăria sa în orăşelul adormit Nephi din Utah. Dacă nu ar fi fost industria auto care să revitalizeze oraşul, Nephi ar fi rămas la nivelul anilor '50, conform solistului. Acesta a descoperit în această perioadă de soul searching momente dureroase pe care nu le lămurise complet.

Chitaristul The Killers din turnee, Dave Keuning a recunoscut recent că trupa are deja un "început bun" pentru albumul cu numărul 8, deci creativitatea este debordantă pentru acest grup. Mai jos puteţi vedea şi un teaser pentru "Pressure Machine":

Pare să adune povesti din orăşelul Nephi, drame ale copiilor, vârstnicilor, momente de însingurare şi alienare. Judecând după fundalul acestui clip, ne aşteptam să auzim multe elemente orchestrale pe noul LP, mai ales viori. Orăşelul Nephi are o populaţie de 5300 de persoane, nu are semafoare şi trăieşte de pe urma unei fabrici de cauciuc şi a culturii de cereale.

Paralela dintre Brandon Flowers izolat în pandemie şi oraşul de provincie izolat de lume e puternică.