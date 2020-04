The Killers ne prezintă piesa "Fire In Bone" - AUDIO

Trupa The Killers a lansat o piesă de pe viitorul album. Te invităm să asculți "Fire In Bone".

Formația de rock alternativ a revenit cu un single, asta după ce în luna martie a lansat "Caution". Ambele piese se găsesc pe viitorul material discografic, "Imploding the Mirage". Acesta este cel de-al șaselea album și ar fi trebuit să aibă lansarea pe 29 mai. Însă, din cauza pandemiei de coronavirus, trupa s-a văzut nevoită să amâne lansarea pentru o dată ce nu a fost momentan anunțată.

"Fire In Bone" este una dintre piesele preferate ale trupei, așa cum au menționat pe site-urile de social media. Melodia beneficiază de vizual reprezentat de doi păuni superbi.

Ascultă The Killers - "Fire In Bone"

"Imploding the Mirage" este succesorul lui "Wonderful Wonderful" din 2017 şi a fost produs de trupă, alături de Shawn Everett şi Jonathan Rado de la Foxygen. Materialul beneficiază de contribuțiile lui k.d. lang, Weyes Blood, Blake Mills, Adam Granduciel of The War On Drugs și Lucius.

The Killers este o trupă de rock alternativ şi indie rock, activă din anul 2001 şi având vânzări de peste 28 de milioane de albume. Este cel mai de succes grup muzical sau artist din Nevada.