După clipul lansat în luna iulie, The Killers vin și accentuează mesajul piesei "My Own Soul’s Warning" cu un nou videoclip, regizat de Michael Hili. În acest video, protagonistul este vocalistul Brandon Flowers, care pare să oscileze între credință și iubire, dilema sa fiind una morală, dar și spirituală.

"I tried to go against my own soul’s warning/ But in the end, something just didn’t feel right" ("Am vrut să merg împotriva intuiției mele / Dar în final am simțit că ceva nu este în regulă"), cântă Brandon, ulterior piesa devenind criptică și ceva mai dramatică, păstrând totuși beat-ul energic și cumva optimist, adesea regăsit în piesele trupei.

Acest clip marchează și lansarea noului album The Killers, "Imploding the Mirage". Cel de-al șaselea disc din cariera trupei a fost pus în vânzare astăzi, 21 august. Materialul a fost înregistrat fără chitaristul Dave Keuning, dar alături de o serie de muzicieni invitați, precum Lindsey Buckingham, K.D. Lang, Weyes Blood, Adam Granduciel de la The War on Drugs și Blake Mills.

Tracklist "Imploding the Mirage" - The Killers: