Pe 16 iunie a apărut pe canalul de YouTube The Killers piesa şi videoclipul "Dustland", colaborare cu Bruce Springsteen. Dacă primul minut şi jumătate duce cu gândul la o baladă, începe apoi frenezia clasică The Killers, senzaţia de imn care animă arenele pline de spectatori. Solistul Brandon Flowers şi Bruce Springsteen îşi armonizează perfect vocile şi îşi potenţează versurile, în vreme ce pe fundal răsună viori. Percuţia ritmată şi privirile intense ale artiştilor te transpun într-o senzaţie similară cu cea de intrare în orbită în ardere controlată după o misiune cosmică.

Viorile sunt poate cea mai mare surpriză a acestui track, crescându-i dramatismul şi valenţa artistică. Genul acesta de piesa s-ar potrivi la perfecţiune într-un film, poate un road movie specific Hollywood, poate o producţie indie. La final cercul se închide cu acorduri triste ale unei poveşti ajunse la capăt de drum, iar Springsteen închide ochii şi meditează.

Piesa "Dustland" nu e chiar nouă, ea datând din 2008, sub forma lui "A Dustland Fairytale", de pe albumul "Day & Age". Acum a primit o versiune nouă cu aportul unicului "The Boss", cum e cunoscut Springsteen. Ideea colaborării s-a născut în cadrul unor repetiţii pentru Glastonbury, realizate de The Killers în februarie 2020. Springsteen a văzut acel moment şi a propus o colaborare. Melodia originală apăruse în 2008 ca un tribut pentru cei 44 de ani de relaţie ai părinţilor lui Brandon Flowers.

Modificările se simt şi sintetizatorul e înlocuit cu viori, iar entuziasmul devine un galop bine dozat, matur. The Killers a lansat în 2020 albumul "Imploding the Mirage", care are deja un succesor în lucru, conform teaserelor trupei. A avut loc şi o reuniune cu chitaristul Dave Keuning în ianuarie 2021.

Bruce Springsteen a lansat în octombrie 2020 albumul "Letter to You", LP-ul cu numărul 20 din cariera sa, înregistrat alături de E Street Band. A abordat teme precum îmbătrânirea şi momentul când îţi dai seama că eşti muritor şi că nimic nu e etern. A inclus single-urile "Ghosts", "I'll See You in My Dreams" şi "Letter To You".