Slipknot lucrează la muzica următorului material discografic

Potrivit percuționistului Shawn "Clown" Crahan, formația a scris material pentru următorul album și a lucrat împreună la noi piese. În plus, trupa mai are pregătită o surpriză pentru fani. Găsești în articol mai multe detalii.

Într-un clip video ce promovează o ediție limitată a mărcii de whiskey, "Slipknot No. 9", trei dintre membrii trupei au abordat și subiecte muzicale. Clown, Vman și NG au vorbit atât despre muzică nouă, cât și despre festivalul propriu, Knotfest.

"Chiar acum este o perioadă destul de interesantă. Profităm de ea să scriem muzică nouă. Deci, în ultima săptămână, ne-am distrat, am mâncat mult și am scris. Din moment ce toată lumea și-a luat mult timp liber, ne-am gândit să ne adunăm și să facem ce știm cel mai bine, adică să scriem muzică. Deci a fost bine, pentru că nu există presiune. O facem pentru că vrem. Știu că toată lumea simte că înnebunește așa că ne declarăm cu adevărat norocoși să putem fi împreună și să facem ceea ce ne place cel mai mult", a spus Shawn "Clown" Crahan.

De asemenea, trupa a anunțat "Pulse of the Maggots Festival", eveniment ce face parte din brandul special Knotfest. Acesta va fi transmis gratuit pe 13 noiembrie de la 22:00, ora României. Concertele se vor desfășura pe trei scene digitale - scena MusiCares, scena Rock Against Racism și scena ESP și vor cuprinde o serie de artiști de top din diferitele subgenuri ale muzicii agresive.

Printre numele înscrise pentru evenimentul de streaming se numără: Hacktivist, October Ends, PRXJEK, Cerberus, Orbit Culture, Tallah, dEMOTIONAL, Vended, SCARLET, Year of the Knife, Introtyl, Wargasm, Diamond Construct, VCTMS, Death Blooms, Death Tour, Thrown into Exile, Once Awake, 156 Silence, & I Revolt.

VIDEO: Slipknot vorbind despre whiskey și muzică