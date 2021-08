Emisiunea "X-Factor UK" a fost anulată după 17 ani de prezenţă pe ecrane

"X-Factor UK" vine după câţiva ani de audienţe în scădere şi după pierderea relevanţei, pentru că nu a mai generat trupe şi vedete muzicale solo care să dăinuie dincolo de semifinalele şi finala emisiunii. Publicul britanic a devenit agasat de reţeta care se repetă în fiecare an şi anume propulsarea în topurile de Crăciun din UK a vedetelor împinse în faţă de Simon Cowell and co şi l-au trollat pe acesta împingând artificial în faţă în topuri piese precum "Killing In the Name of" de la Rage Against the Machine. Asta s-a întâmplat cu câţiva ani în urmă.

În acest moment cei de la ITV au confirmat că nu există planuri pentru o nouă ediţie de "X-Factor". O creaţie a lui Simon Cowell, acest show de talente îşi începea difuzarea în 2004, iar în 2020 a făcut o pauză din cauza pandemiei, urmând să revină în 2021. În 2019 ITV semnase un contract cu Cowell pentru a transmite "Britain's Got Talent" până cel puţin în 2024, dar nu şi-a luat un angajament şi pentru "X-Factor". Cu un deceniu în urmă "X-Factor UK" era un fenomen, cu o medie 10 milioane de privitori şi cu un maxim de 17 milioane de telespectatori la finala din 2010, când Matt Cardle a fost câştigător.

Pe parcursul celor 17 ani de existenţă show-ul a avut juraţi reputaţi precum Sharon Osbourne, Gary Barlow, Rita Ora, Robbie Williams, Cheryl Cole, Nicole Scherzinger, Dannii Minogue, Kelly Rowland sau Louis Tomlinson. Cea mai de succes trupă rezultată în urma show-ului este One Direction.

Cowell are totuşi şi alte proiecte în pregătire precum concursul muzical "Walk the Line", creat pentru ITV şi platforma ITV Hub.

În România "X-Factor" continuă să existe, intrând în sezonul 10, ale cărui preselecţii au început deja. Va debuta la Antena 1 în toamna acestui an. Ca şi în sezonul 9 juraţii sunt aceiaşi: Stefan Bănică, Loredana, Delia şi Florin Ristei.