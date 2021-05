Demi Lovato dezvăluie că se identifică drept persoană non-binară şi îşi schimbă pronumele

"Dancing with the Devil ... the Art of Starting Over" este primul album de la anteriorul "Tell Me You Love Me" (2017). La scurt timp după acea lansare și după ce a fost internată în spital în urma unei supradoze, artista a luat o pauză de la cariera muzicală. Acum, Demi revine în atenția fanilor cu muzică nouă.

Potrivit Variety, Lovato a dezvăluit că titlul original era "The Art of Begin Over", dar a adăugat prima parte deoarece se potrivește cu noul său documentar, "Dancing with the Devil".

"Dacă îl asculți piesă cu pistă, dacă urmezi tracklist-ul, este precum o coloana sonoră neoficială a documentarului. Pentru că într-adevăr îmi urmărește viața din ultimii doi ani. Când am parcurs tracklist-ul și am realizat cum coincide cu povestea vieții mele, a avut sens să adaug lucruri mai emoționale la început și apoi să trecem la <<The Art of Starting Over>>", a explicat Demi Lovato.

Artista a spus că atmosfera noului material se inspiră din genuri precum country, R&B și pop din anii '90. Acesta va conține 19 melodii, inclusiv trei piese bonus. Pe album se vor regăsi și trei colaborări, una dintre ele fiind "What Other People Say" (ft. Sam Fischer), piesă deja lansată. Mai mult, Demi a dat de înțeles că o altă melodie o va avea ca invitată pe Ariana Grande.

Documentarul menționat anterior, "Demi Lovato: Dancing With the Devil" a avut premiera ieri la Festivalul de film SXSW. Producția fi disponibilă pe YouTube ca o serie de patru episoade începând cu 23 martie. În trailerul documentarului, Lovato a dezvăluit că a suferit trei accidente vasculare cerebrale și un atac de cord în urma supradozei aproape fatale din 2018.