Pendulum a lansat prima piesă din 2021, "Come Alive" - AUDIO

Pendulum a lansat prima sa piesă din anul 2021, "Come Alive", care este mai degrabă o combinaţie între pop şi EDM, decât DNB-ul aşteptat de fani. Acesta este al treilea single al grupului după cele două din 2020, la rândul lor sosite după un deceniu de pauză. Se ascultă în articol.

Formaţia australiană Pendulum a lansat în toamna anului 2020 două piese noi, "Driver" şi "Nothing for Free". Ele veneau după 10 ani de pauză şi o perioadă de descreştere a popularităţii genului drum 'n bass. De altfel grupul îşi anunţa destrămarea în 2012. Iată-i pe artişti reuniţi şi în vervă creativă, chiar dacă noua piesă "Come Alive" nu prea intră în curentul DNB. E mai degrabă EDM, un pic mai heavy spre final. De abia ultimele 50 de secunde mai aprind imaginaţia fanilor, cu sample-uri mai agresive şi un bas puternic.

Percuţia e mai cuminte în acest single, care e făcut interesant de acele câteva acorduri de chitară de la mijloc şi de sintetizator. Pendulum a pregătit şi un videoclip oficial pentru acest track, care va debuta pe 16 aprilie 2021 la ora României 14:00. Au trecut 11 ani de la ultimul album al formaţiei, "Immersion". Deocamdată avem doar 3 piese noi, dar nu şi un album. Liderul trupei, Rob Swire s-a declarat deschis la ideea lansării unui nou material discografic, afirmând totuşi că nu vrea să devină pop, ci să rămână fidel sunetului clasic Pendulum.

Pendulum s-a reunit în 2016 şi a prezentat preview-uri pentru piesele la care lucra în diferite DJ set-uri şi concerte din toată lumea. La începutul anilor 2000 grupul făcea senzaţie combinând elemente din muzica rock cu cele din muzica electronică. Au colaborat numai cu nume mari, de la Tom Morello, la In Flames, DJ Fresh, Devin Townsend şi The Prodigy pentru câteva super remixuri. În septembrie 2020 australienii au înregistrat un concert la Spitbank Fort pentru a promova noile piese.

În acest moment formaţia e compusă din Rob Swire, Garteh McGrillen, Paul "El Hornet" Harding, Peredur ap Gwynedd, KJ Sawka. Pendulum îşi va aduce show-ul "Pendulum: Trinity" în hala The Drumsheds din Londra pe 13 august, iar apoi va concerta la festivalul Creamfields între 26 şi 29 august. Acesta are loc în Marea Britanie şi îi include în lineup pe Deadmau5, Carl Cox, Martin Garrix şi Tiesto.